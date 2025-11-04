Exynos 2600, tek çekirdek performansında Apple M5 seviyesine ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Samsung’un 2 nanometre GAA (Gate-All-Around) mimarili ilk işlemcisi olacak Exynos 2600, mühendislik örneği aşamasında bile etkileyici performans sergilemeye devam ediyor. Geekbench 6’da ortaya çıkan yeni sonuçlar, işlemcinin tek çekirdek performansında Apple’ın M5 yongasıyla aynı seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Exynos 2600 gümbür gümbür geliyor

Son testlerde Exynos 2600’ün en güçlü çekirdeği 4.20 GHz frekansta çalışırken, üç performans çekirdeği 3.56 GHz, altı verimlilik çekirdeği ise 2.76 GHz hızında kaydedildi. Bu yapı, 10 çekirdekli (1+3+6) üç küme düzenine sahip CPU tasarımını doğruluyor. Paylaşılan Geekbench 6 verilerine göre Exynos 2600, tek çekirdekte 4.217, çok çekirdekte 13.482 puan elde etti.

Bu skorlar, önceki test sonuçlarına kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor. Samsung’un önceki mühendislik örneğinde işlemci tek çekirdekte 3.455, çok çekirdekte 11.621 puan almıştı. Buna göre yeni sürüm, tek çekirdek performansında yüzde 22, çok çekirdekte ise yüzde 16 oranında iyileşme sağlamış durumda.

Apple M5 ise aynı testte tek çekirdekte 4.263, çok çekirdekte 17.862 puan alarak az bir farkla önde görünüyor.

Hem güçlü hem de verimli

Samsung’un 2nm üretim süreciyle geliştirdiği yeni yonganın güç verimliliğinde de iddialı olduğu belirtiliyor. Önceki raporlara göre Exynos 2600, Apple A19 Pro’ya kıyasla yüzde 59 daha az güç tüketiyor.

Her ne kadar bu veriler bir mühendislik örneğine ait olsa da, Samsung’un çipi sınırlarına kadar test ettiği açıkça görülüyor. Şirketin 2nm GAA mimarisini ne kadar ileri taşıyabileceği, üretim sürecinin olgunlaşmasıyla birlikte daha net anlaşılacak.

Samsung’un Galaxy S26 serisini Şubat 2026’da tanıtması bekleniyor. Bu lansmandan önce Exynos 2600’ün nihai sürümünün performansına dair daha kesin sonuçlar ortaya çıkacak.

