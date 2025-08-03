Samsung, Exynos 2600'ü resmen doğruladı: Dünyanın ilk 2nm işlemcisi olacak

Exynos 2600, Samsung Foundry'nin 2nm GAA süreciyle üretilen ilk akıllı telefon işlemcisi olacak. Bu sayede, enerji verimliliği alanında hem selefinin hem de rakiplerinini önünde yer alacak. İlk raporlar, işlemcinin sesli komutlar ve fotoğraf iyileştirmeleri gibi cihaz içi yapay zeka işlevlerini yönetmek için daha güçlü bir nöral işlem birimine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Exynos 2600 beklenen özellikleri
Daha önce Geekbench listelerinde ortaya çıkan Exynos 2600, 1+3+6 diziliminde 10 çekirdekli bir CPU düzenine sahip olacak. 3,55 GHz hızında çalışan bir ana çekirdek, 2,96 GHz hızında çalışan üç performans çekirdeği ve 2,46 GHz hızında çalışan altı verimlilik çekirdeği içeriyor. İşlemci ayrıca, Snapdragon 8 Elite'de bulunan Adreno 830'a kıyasla yaklaşık %15 daha iyi grafik performansı sunması beklenen Xclipse 960 GPU'ya sahip olacak.
Aşırı ısınmayı önlemek için, yonganın paket üstü yapısı içinde işlemci ve belleğin hemen üzerine entegre edilmiş mikro bakır tabanlı bir soğutucu içeren yeni Heat Path Block (HPB) teknolojisine sahip olması bekleniyor.
Exynos 2600'ün 2026 başlarında piyasaya çıkacak Galaxy S26 Pro ve S26 Edge'de yer alması bekleniyor. Galaxy S26 Ultra'nın ise Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite 2 yonga setini kullanacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: