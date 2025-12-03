Samsung Exynos 2600'ü tanıtmaya başladı: 2nm dönemi başlıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bir süredir Exynos platformuna geri döneceği söyleniyor. Bu geri dönüş ise, şirketin ilk 2nm işlemcisi Exynos 2600 ile olacak. Son olarak koreli dev, kısa bir tanıtım fragmanıyla Exynos 2600 üzerinde uzun süredir çalıştığını doğruladı. Ayrıca yeni nesil 2nm GAA sürecinin ilk detayları paylaşılmış oldu.

Samsung Exynos 2600'ü tanıtmaya başladı

Samsung'un Galaxy S26 serisi, lansman tarihi yaklaştıkça netleşmeye devam ediyor. Exynos 2600 için paylaşılan fragmanda ise, şirketin "In silence, we listened" ve “Refined at the core” ifadelerine yer verdiğini görüyoruz. Bu da kullanıcılardan gelen eleştirilerin dikkate alındığını doğruluyor. Keza birçok kullanıcı, Exynos denilince performans dengesizliği ve yüksek sıcaklık sorunlarını dile getiriyordu.

Yeni yonga seti, Samsung'un 2nm GAA üretim sürecine dayanan ilk çözümü olarak konumlanacak. GAA geçişinin 3nm’ye kıyasla düşük bir performans ve verimlilik artışı sağladığı resmi olarak bilinse de, Exynos 2600'ün asıl avantajı silikon içi ısı yönetimi tarafında ortaya çıkıyor. Samsung'un "Heat Pass Block" adını verdiği mikro soğutma yapısı, SoC içindeki belirli bileşenlerde ısı birikimini engelleyen küçük bir ısı dağıtıcı olarak çalışıyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri, bu tasarımın önceki nesillere göre yaklaşık yüzde 30 daha düşük sıcaklık elde edebildiğini belirtmişti.

Bu yaklaşım, yonganın daha dengeli saat hızlarında çalışmasını ve uzun süreli yük altında performans düşüşünün azalmasını hedefliyor. Fragmanda yer alan “refined at the core” vurgusu da, çekirdek dizilimi ve frekans yönetiminde önemli değişikliklerin yapıldığına işaret ediyor. Bu kez Samsung, tek çekirdek ve çoklu çekirdek performansını artırırken güç tüketimini minimum seviyede tutmayı amaçlıyor.

Exynos 2600’ün gerçek performans değerleri henüz paylaşılmış değil. Ancak sızıntılarda, hem verimlilik tarafında hem de sürdürülebilir performansta Apple A19 Pro gibi rakiplerle kıyaslanabilir bir seviyeye yaklaşıldığı söyleniyor.

