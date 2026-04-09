Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Exynos 2700 performansı sızdı: İşte erken sonuçlar

    Samsung'un Galaxy S27 için hazırladığı yeni nesil Exynos 2700 işlemcisi, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. İlk sonuçlar sınırlı görünse de şirket önemli iyileştirmeler hedefliyor.

    Samsung, yakın tarihte duyurduğu Exynos 2600 ile Galaxy S26 modellerinde çift yonga kullanımına geri dönüş yaptı. Özellikle yeni yonga seti ile 2nm üretim sürecine geçiş yapan Samsung, bu alandaki eksiklerini bir sonraki nesilde çözmeyi planlıyor. Son olarak Exynos 2700 için ilk erken kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

    Exynos 2700 erken testte görüntülendi

    Paylaşılan sonuçlara göre işlemci, tek çekirdekte 2.603, çoklu çekirdekte ise 10.350 puan elde ediyor. Ayrıca bu sızıntıdaki en önemli nokta, mimari değişiklikler. Önceki nesilde kullanılan "1+3+6" çekirdek dizilimi yerine, yeni modelde "4+1+4+1" gibi daha dengeli bir yapı üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın temel amacı ise performansı artırırken güç tüketimini daha kontrol altında tutmak.

    Zira Exynos 2600'ün en büyük eleştiri noktalarından biri verimlilik olmuştu. Özellikle yüksek yük altında 30W seviyesine kadar çıkan güç tüketimi, pil ömrünü doğrudan etkiliyordu. Hatta Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan benzer bir cihazın, Exynos 2600'lü versiyona kıyasla yaklaşık %28 daha uzun pil ömrü sunabildiği ifade ediliyor.

    Bu da Samsung’un yeni nesilde verimlilik tarafına daha fazla odaklanmasını zorunlu hale getiriyor. Exynos 2700'ün, Samsung'un ikinci nesil 2nm GAA üretim süreciyle geliştirileceği konuşuluyor. Grafik tarafında ise Xclipse 970 GPU'nun yer alması bekleniyor. Şu an için erken test aşamasında olan Exynos 2700'ün, 2026'nın ikinci yarısında seri üretime girmesi ve Galaxy S27 ailesinde daha yaygın şekilde kullanılması planlanıyor. Ancak asıl tabloyu, nihai performans testleri ve gerçek kullanım senaryoları ortaya koyacak.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bein connect bu içeriği izlemek için yetkiniz bulunmamaktadır kısıtlanmış wifi ne demek iphone meşgule atma 1 litre lpg kaç km gider peugeot rifter yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum