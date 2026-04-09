Samsung Exynos 2700 performansı sızdı: İşte erken sonuçlar

Exynos 2700 erken testte görüntülendi
Paylaşılan sonuçlara göre işlemci, tek çekirdekte 2.603, çoklu çekirdekte ise 10.350 puan elde ediyor. Ayrıca bu sızıntıdaki en önemli nokta, mimari değişiklikler. Önceki nesilde kullanılan "1+3+6" çekirdek dizilimi yerine, yeni modelde "4+1+4+1" gibi daha dengeli bir yapı üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın temel amacı ise performansı artırırken güç tüketimini daha kontrol altında tutmak.
Bu da Samsung'un yeni nesilde verimlilik tarafına daha fazla odaklanmasını zorunlu hale getiriyor. Exynos 2700'ün, Samsung'un ikinci nesil 2nm GAA üretim süreciyle geliştirileceği konuşuluyor. Grafik tarafında ise Xclipse 970 GPU'nun yer alması bekleniyor. Şu an için erken test aşamasında olan Exynos 2700'ün, 2026'nın ikinci yarısında seri üretime girmesi ve Galaxy S27 ailesinde daha yaygın şekilde kullanılması planlanıyor. Ancak asıl tabloyu, nihai performans testleri ve gerçek kullanım senaryoları ortaya koyacak.
