Samsung Exynos 2700 performansı sızdı: İşte erken sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yakın tarihte duyurduğu Exynos 2600 ile Galaxy S26 modellerinde çift yonga kullanımına geri dönüş yaptı. Özellikle yeni yonga seti ile 2nm üretim sürecine geçiş yapan Samsung, bu alandaki eksiklerini bir sonraki nesilde çözmeyi planlıyor. Son olarak Exynos 2700 için ilk erken kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

Exynos 2700 erken testte görüntülendi

Paylaşılan sonuçlara göre işlemci, tek çekirdekte 2.603, çoklu çekirdekte ise 10.350 puan elde ediyor. Ayrıca bu sızıntıdaki en önemli nokta, mimari değişiklikler. Önceki nesilde kullanılan "1+3+6" çekirdek dizilimi yerine, yeni modelde "4+1+4+1" gibi daha dengeli bir yapı üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın temel amacı ise performansı artırırken güç tüketimini daha kontrol altında tutmak.

Tam Boyutta Gör Zira Exynos 2600'ün en büyük eleştiri noktalarından biri verimlilik olmuştu. Özellikle yüksek yük altında 30W seviyesine kadar çıkan güç tüketimi, pil ömrünü doğrudan etkiliyordu. Hatta Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan benzer bir cihazın, Exynos 2600'lü versiyona kıyasla yaklaşık %28 daha uzun pil ömrü sunabildiği ifade ediliyor.

Samsung Galaxy S26 FE, Exynos 2500 ile Geekbench'te görüldü 5 gün önce eklendi

Bu da Samsung’un yeni nesilde verimlilik tarafına daha fazla odaklanmasını zorunlu hale getiriyor. Exynos 2700'ün, Samsung'un ikinci nesil 2nm GAA üretim süreciyle geliştirileceği konuşuluyor. Grafik tarafında ise Xclipse 970 GPU'nun yer alması bekleniyor. Şu an için erken test aşamasında olan Exynos 2700'ün, 2026'nın ikinci yarısında seri üretime girmesi ve Galaxy S27 ailesinde daha yaygın şekilde kullanılması planlanıyor. Ancak asıl tabloyu, nihai performans testleri ve gerçek kullanım senaryoları ortaya koyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: