    Samsung Exynos 2700'ü doğruladı: 2nm ve daha güçlü AI

    Samsung, yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Exynos 2700'ü resmen doğruladı. 2nm üretim süreciyle geliştirilen çipin özellikle yapay zeka performansıyla öne çıkması bekleniyor.

    Samsung, 2026 yılının ilk çeyrek finansal toplantısında yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Exynos 2700 üzerinde çalıştığını ilk kez resmi olarak doğruladı. Şirket, bu yeni yonga setiyle birlikte hem performans hem de verimlilik tarafında önemli iyileştirmeler hedeflerken, özellikle yapay zeka performansında rakipsiz olabilir.

    Aktarılan bilgilere göre Exynos 2700, Samsung'un ikinci nesil 2nm GAA üretim süreciyle geliştirilecek. Bu geçişin, önceki nesil Exynos 2600'e kıyasla daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği sunması bekleniyor. Ancak şirket, teknik detaylar konusunda şimdilik oldukça sınırlı bilgi paylaşmış durumda. Açıklamalarda yalnızca "geliştirilmiş AI performansı" ibaresi öne çıkarılıyor.

    Samsung'un bu hamlesinin arkasındaki en önemli hedeflerden biri, Exynos platformunun pazar payını artırmak. Şirketin, özellikle Galaxy S27 serisinde Exynos 2700 kullanım oranını yükseltmek istediği belirtiliyor. Bu da Samsung'un Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası. Donanım tarafında ise Exynos 2700'ün ARM tabanlı CPU ve GPU çekirdekleri kullanmaya devam edeceği belirtiliyor.

    Galaxy S27 serisine güç verecek

    Sızıntılara göre yeni çip, 10 çekirdekli farklı bir CPU kümesiyle gelecek. Öte yandan Samsung'un çözmesi gereken önemli sorunlar da bulunuyor. Mevcut Exynos 2600'ün yüksek yük altında 30W seviyesine kadar güç tüketebilmesi, ciddi ısınma ve performans düşüşü problemlerine yol açabiliyor. Bu nedenle Exynos 2700'ün daha geniş kullanım alanı bulabilmesi için özellikle enerji verimliliği ve ısı yönetimi konusunda ciddi optimizasyonlara ihtiyacı olacak.

    Rekabet tarafında ise tablo oldukça zorlu. Qualcomm'un 2nm üretim sürecine geçmesi beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro modelleri, Exynos 2700'ün karşısındaki en büyük rakipler olacak. Bu nedenle Samsung'un yalnızca üretim teknolojisiyle değil, gerçek kullanım performansıyla da öne çıkması gerekiyor

