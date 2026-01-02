Samsung Exynos için geri adım: ARM ve AMD'den ayrılabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un gelecekteki Exynos işlemcileri için önemli bir strateji değişikliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Paylaşılan son bilgilere göre şirket, Exynos 2800 ile birlikte tamamen özel CPU ve GPU tasarımlarına yönelmeyi değerlendiriyor. Bu da ARM çekirdekleri ve AMD RDNA tabanlı grafik mimarisini rafa kaldıracak.

Exynos 2800'de AMD dönemi bitebilir

Aktarılan bilgilere göre Samsung, uzun bir aranın ardından yeniden kendi geliştirdiği çekirdek ve grafik mimarilerine dönmeyi planlıyor. Buna göre Exynos 2800, standart ARM CPU çekirdeklerini kullanmayabilir ve aynı zamanda 2022'den bu yana Exynos amiral gemilerinde yer alan AMD RDNA tabanlı Xclipse GPU'ların da sonunu getirebilir.

Bu yaklaşım, Samsung için tamamen yeni bir deneyim değil. Şirket, 2016-2020 yılları arasında Austin merkezli ekibi tarafından geliştirilen "Mongoose" kod adlı özel CPU çekirdeklerini kullanmıştı. Kağıt üzerinde yüksek tepe performansı sunan bu tasarımlar, verimlilik ve ısı yönetimi tarafında yaşanan sorunlar nedeniyle Snapdragon çözümlerinin gerisinde kalmıştı. Sonuç olarak Samsung, bu projeyi sonlandırarak tekrar hazır ARM çekirdeklerine yönelmişti.

Yeni girişimin bu kez daha farklı bir zemine oturduğu ifade ediliyor. Samsung'un yaklaşan 2 nm Gate-All-Around (GAA) üretim süreci, geçmişte yaşanan verimlilik problemlerinin aşılmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda özel bir GPU geliştirilmesi, yapay zekâ iş yükleri, görüntü işleme ve sistem genelinde daha sıkı optimizasyonlar için Samsung'a daha fazla kontrol alanı sunabilir.

Mevcut yol haritasına göre Exynos 2800'ün 2028 yılında Galaxy S28 serisiyle birlikte sahneye çıkması bekleniyor. Bu da Samsung'a mimariyi olgunlaştırmak için birkaç yıllık bir geliştirme süresi tanıyor. Eğer bu plan hayata geçerse, Samsung'un Apple’ın uçtan uca entegre silikon stratejisine daha doğrudan bir yanıt vermek istediği yorumu yapılabilir.

