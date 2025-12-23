Samsung, Exynos’un başına eski AMD yöneticisini getirdi

Bu kapsamda Samsung’un eski AMD Kurumsal Başkan Yardımcısı John Rayfield’i Exynos yapılanmasının başına getirdiği ortaya çıktı. Rayfield, LinkedIn profilinde yaptığı güncellemeyle yaklaşık iki ay önce Samsung’a katıldığını doğruladı. Deneyimli yönetici, şu anda Teksas’taki Samsung Austin Research Center (SARC) bünyesinde yer alan Advanced Computing Lab’in (ACL) Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.
Exynos için stratejik transfer
Samsung’un bu hamlesi Exynos işlemcilerin son yıllardaki performans tartışmalarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Özellikle Exynos 990 ve Exynos 2200, grafik gücü, enerji verimliliği ve uzun süreli yük altındaki performans açısından Snapdragon rakiplerinin gerisinde kalmaları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Bu süreçte Samsung, kendi silikon geliştirme yatırımlarını artırarak Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltma yönünde daha agresif bir strateji izlemeye başladı. Rayfield'in Samsung'daki rolü, bu stratejinin merkezinde yer alıyor. Deneyimli yöneticinin GPU geliştirme, SoC mimarisi ve sistem IP araştırmalarını denetlemesi bekleniyor. Bu alanlar, Exynos platformunun bugüne kadar en zayıf kaldığı noktalar arasında gösteriliyor. Rayfield liderliğindeki ACL ekibi ise oyun performansı, yapay zeka iş yükleri ve güç verimliliğinde somut ve sürdürülebilir iyileştirmeler sağlamaya odaklanmış durumda.