Samsung, Exynos’un başına eski AMD yöneticisini getirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, uzun süredir eleştirilerin odağında olan Exynos işlemcilerini güçlendirmek için dikkat çekici bir adım attı. Şirket, AMD ve Intel geçmişiyle tanınan üst düzey bir yöneticiyi kadrosuna katarak özellikle GPU ve sistem mimarisi alanlarında Exynos tarafında yeni bir dönemin sinyalini verdi.

Bu kapsamda Samsung’un eski AMD Kurumsal Başkan Yardımcısı John Rayfield’i Exynos yapılanmasının başına getirdiği ortaya çıktı. Rayfield, LinkedIn profilinde yaptığı güncellemeyle yaklaşık iki ay önce Samsung’a katıldığını doğruladı. Deneyimli yönetici, şu anda Teksas’taki Samsung Austin Research Center (SARC) bünyesinde yer alan Advanced Computing Lab’in (ACL) Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Exynos için stratejik transfer

Tam Boyutta Gör John Rayfield, yarı iletken dünyasında onlarca yıla yayılan geniş bir tecrübeye sahip. Kariyeri boyunca AMD, Intel, Arm, Imagination Technologies ve NXP Semiconductors gibi sektörün önde gelen şirketlerinde üst düzey görevler üstlenen Rayfield, hem çip tasarımı hem de sistem mimarisi alanlarında önemli projelere imza attı. AMD’de görev yaptığı dönemde Ryzen AI 300 serisi işlemcilerle donatılan Copilot+ PC projelerinde Microsoft ile yakın çalıştı. Daha önce ise Intel’de, istemci tarafı yapay zeka ve Görsel İşlem Birimi (VPU) IP ekiplerini yöneterek grafik, yapay zeka hızlandırma ve hesaplama mimarileri üzerine odaklandı.

Samsung’un bu hamlesi Exynos işlemcilerin son yıllardaki performans tartışmalarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Özellikle Exynos 990 ve Exynos 2200, grafik gücü, enerji verimliliği ve uzun süreli yük altındaki performans açısından Snapdragon rakiplerinin gerisinde kalmaları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Bu süreçte Samsung, kendi silikon geliştirme yatırımlarını artırarak Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltma yönünde daha agresif bir strateji izlemeye başladı. Rayfield’in Samsung’daki rolü, bu stratejinin merkezinde yer alıyor. Deneyimli yöneticinin GPU geliştirme, SoC mimarisi ve sistem IP araştırmalarını denetlemesi bekleniyor. Bu alanlar, Exynos platformunun bugüne kadar en zayıf kaldığı noktalar arasında gösteriliyor. Rayfield liderliğindeki ACL ekibi ise oyun performansı, yapay zeka iş yükleri ve güç verimliliğinde somut ve sürdürülebilir iyileştirmeler sağlamaya odaklanmış durumda.

