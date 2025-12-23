Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Exynos’un başına eski AMD yöneticisini getirdi

    Samsung, Exynos işlemcilerde performans ve verimlilik sorunlarını aşmak için AMD ve Intel geçmişine sahip John Rayfield’i kadrosuna kattı. GPU ve SoC mimarisinde köklü değişim hedefleniyor.

    Samsung, Exynos’un başına eski AMD yöneticisini getirdi Tam Boyutta Gör
    Samsung, uzun süredir eleştirilerin odağında olan Exynos işlemcilerini güçlendirmek için dikkat çekici bir adım attı. Şirket, AMD ve Intel geçmişiyle tanınan üst düzey bir yöneticiyi kadrosuna katarak özellikle GPU ve sistem mimarisi alanlarında Exynos tarafında yeni bir dönemin sinyalini verdi.

    Bu kapsamda Samsung’un eski AMD Kurumsal Başkan Yardımcısı John Rayfield’i Exynos yapılanmasının başına getirdiği ortaya çıktı. Rayfield, LinkedIn profilinde yaptığı güncellemeyle yaklaşık iki ay önce Samsung’a katıldığını doğruladı. Deneyimli yönetici, şu anda Teksas’taki Samsung Austin Research Center (SARC) bünyesinde yer alan Advanced Computing Lab’in (ACL) Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

    Exynos için stratejik transfer

    Samsung, Exynos’un başına eski AMD yöneticisini getirdi Tam Boyutta Gör
    John Rayfield, yarı iletken dünyasında onlarca yıla yayılan geniş bir tecrübeye sahip. Kariyeri boyunca AMD, Intel, Arm, Imagination Technologies ve NXP Semiconductors gibi sektörün önde gelen şirketlerinde üst düzey görevler üstlenen Rayfield, hem çip tasarımı hem de sistem mimarisi alanlarında önemli projelere imza attı. AMD’de görev yaptığı dönemde Ryzen AI 300 serisi işlemcilerle donatılan Copilot+ PC projelerinde Microsoft ile yakın çalıştı. Daha önce ise Intel’de, istemci tarafı yapay zeka ve Görsel İşlem Birimi (VPU) IP ekiplerini yöneterek grafik, yapay zeka hızlandırma ve hesaplama mimarileri üzerine odaklandı.

    Samsung’un bu hamlesi Exynos işlemcilerin son yıllardaki performans tartışmalarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Özellikle Exynos 990 ve Exynos 2200, grafik gücü, enerji verimliliği ve uzun süreli yük altındaki performans açısından Snapdragon rakiplerinin gerisinde kalmaları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

    Bu süreçte Samsung, kendi silikon geliştirme yatırımlarını artırarak Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltma yönünde daha agresif bir strateji izlemeye başladı. Rayfield’in Samsung’daki rolü, bu stratejinin merkezinde yer alıyor. Deneyimli yöneticinin GPU geliştirme, SoC mimarisi ve sistem IP araştırmalarını denetlemesi bekleniyor. Bu alanlar, Exynos platformunun bugüne kadar en zayıf kaldığı noktalar arasında gösteriliyor. Rayfield liderliğindeki ACL ekibi ise oyun performansı, yapay zeka iş yükleri ve güç verimliliğinde somut ve sürdürülebilir iyileştirmeler sağlamaya odaklanmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ampul iğne içilir mi vodafone 2 gb internet hediye fren sertleşti araba çalışmıyor stremio türkçe dublaj eklentisi a101 çalışan yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum