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    Samsung cihazlar için kapsamlı güvenlik güncellemesi geliyor

    Samsung, Galaxy akıllı telefonları, tabletleri ve akıllı saatleri için Eylül 2026 güvenlik yamasının detaylarını paylaştı. Son güncelleme, 90 güvenlik açığını kapatıyor.

    samsung eylül 2026 güvenlik güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy cihazları için 90'a kadar güvenlik açığını kapatan Eylül 2026 güncelleme detaylarını resmen yayınladı. Güncelleme, Google, Samsung Semiconductor ve Samsung'un yazılım sisteminden gelen güvenlik açıklarını kapatıyor.

    Samsung Eylül 2026 güvenlik güncellemesi neler getiriyor?

    Samsung'un Eylül 2026 güvenlik paketi, 18’i kritik 40’ı yüksek öncelikli olmak üzere toplam 58 güvenlik yaması içeriyor. Güncelleme ayrıca çeşitli Exynos ürünleri için güvenlik düzeltmesi içeriyor. Daha açık bir ifadeyle, NAS mesaj işleyicisindeki yarı iletken güvenlik açığını kapatıyor.

    Samsung, kendi yazılımında bulunan 31 güvenlik sorununu da düzeltti. Şirket, görüntü işleme yazılımındaki iki kritik güvenlik açığını kapattı. Bunlardan biri, DNG görüntülerini, diğeri ise JPEG görüntülerini etkiliyor. Her ikisi de uzaktan saldırganların rastgele kod çalıştırmasına olanak sağlayabiliyor.

    Güncelleme ayrıca üç yüksek önem dereceli SVE'yi de ele alıyor. Bunlardan biri, Samsung'un ekran yazılımını etkiliyor ve içeriden bir saldırganın sistem sunucusu ayrıcalıklarıyla kod çalıştırmasına olanak tanıyor. Diğer bir açık, Wi-Fi bağlantılarından sorumlu yazılımı etkiliyor. Üçüncüsü ise KnoxVault'u etkiliyor ve ayrıcalıklı yerel saldırganın rastgele kod çalıştırmasına olanak tanıyor.

    Samsung, Link to Windows, Keymaster, GalaxyDiagnostics, SettingsProvider, ProxyHandler, SystemUI ve DualDAR gibi bileşenlerdeki orta önem dereceli birçok açığı kapattı. Bu düzeltmeler, erişim kontrollerini, giriş doğrulamasını ve diğer güvenlik korumalarını iyileştiriyor.

    Bu güncelleme, 90 güvenlik açığını giderdiğinden Galaxy kullanıcıları için her zamankinden daha önemli. Bu nedenle belli aralıklarla güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edip yüklemenizde fayda var. Şu an itibariyle, Samsung'un güncellemeyi ne zaman dağıtmaya başlayacağına dair bir bilgi yok. Ancak, Ağustos 2026 güvenlik güncellemesinin dağıtımı nispeten yavaş gerçekleşti ve birçok uygun Galaxy cihazı güncellemeyi ayın ilerleyen günlerinde aldı.

    Kaynakça https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb https://sammyguru.com/samsung-september-2026-patch-90-security-fixes/
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