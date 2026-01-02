Giriş
    Samsung Freestyle Plus duyuruldu: Yeni taşınabilir projeksiyon

    Samsung, Freestyle+ ile taşınabilir projeksiyonunu yeniledi. 430 ISO lümen parlaklık, AI destekli görüntü ayarları ve Q-Symphony desteği sunan model, CES 2026’da tanıtılacak.

    Samsung Freestyle Plus duyuruldu: Yeni taşınabilir projeksiyon Tam Boyutta Gör
    Samsung, taşınabilir projeksiyon serisi Freestyle’ı 2026 yılı için önemli ölçüde yeniledi. Freestyle+ adıyla duyurulan yeni model, selefine kıyasla iki kat daha yüksek parlaklık, gelişmiş yapay zeka destekli görüntü optimizasyonu ve daha akıllı kullanım senaryolarıyla dikkat çekiyor. Samsung, kompakt projeksiyonunu resmi olarak CES 2026 kapsamında sahneye çıkaracak.

    Yeni özelliklerle güncellendi

    Yeni Freestyle+, 430 ISO lümen parlaklık sunarak önceki modele göre ciddi bir iyileştirme sağlıyor. Bu artış, özellikle aydınlık ortamlarda projeksiyon kullanımını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Tasarım tarafında ise Freestyle serisinin karakteristik özellikleri korunuyor. Cihaz, 180 derece dönebilen gövdesi sayesinde farklı açılarda konumlandırılabiliyor ve 360 derece ses çıkışı ile bulunduğu ortama dengeli bir ses dağılımı sunuyor.

    Samsung Freestyle Plus duyuruldu: Yeni taşınabilir projeksiyon Tam Boyutta Gör
    Samsung, önceki Freestyle modellerinde yer alan otomatik odaklama ve otomatik seviyeleme gibi özellikleri Freestyle+ ile bir adım ileri taşıyor. Yeni modelde kullanılan AI OptiScreen teknolojisi, projeksiyon yüzeyine bağlı sorunları gerçek zamanlı olarak analiz ederek görüntüyü otomatik şekilde optimize ediyor. Bu sistem, 3D otomatik keystone düzeltme ile düz olmayan ya da eğimli yüzeylerde oluşan bozulmaları giderirken, projektör hareket ettirildiğinde anlık odak ayarı yapabiliyor.

    Buna ek olarak Freestyle+, uyumlu aksesuarlarla birlikte kullanıldığında otomatik ekran uyumu sağlayabiliyor ve duvar yüzeyinden kaynaklanan renk ya da doku bozulmalarını azaltmak için duvar kalibrasyonu gerçekleştirebiliyor. Cihaz ayrıca Samsung’un Vision AI Companion altyapısını da destekliyor.

    Ses tarafında Freestyle+, Samsung’un bazı soundbar modelleriyle birlikte çalışabilen Q-Symphony desteğine sahip. Bu sayede projeksiyonun dahili hoparlörleri ile uyumlu soundbar’lar senkronize şekilde çalışarak daha geniş bir ses deneyimi sunabiliyor.

    Samsung, Freestyle+’ın teknik özelliklerinin tamamını ve fiyat bilgisini henüz açıklamış değil. Ancak şirket, yeni projeksiyonu 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2026 fuarında detaylı şekilde sergileyeceğini doğruladı.

