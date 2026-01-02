Samsung Freestyle Plus duyuruldu: Yeni taşınabilir projeksiyon

Yeni özelliklerle güncellendi
Yeni Freestyle+, 430 ISO lümen parlaklık sunarak önceki modele göre ciddi bir iyileştirme sağlıyor. Bu artış, özellikle aydınlık ortamlarda projeksiyon kullanımını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Tasarım tarafında ise Freestyle serisinin karakteristik özellikleri korunuyor. Cihaz, 180 derece dönebilen gövdesi sayesinde farklı açılarda konumlandırılabiliyor ve 360 derece ses çıkışı ile bulunduğu ortama dengeli bir ses dağılımı sunuyor.
Buna ek olarak Freestyle+, uyumlu aksesuarlarla birlikte kullanıldığında otomatik ekran uyumu sağlayabiliyor ve duvar yüzeyinden kaynaklanan renk ya da doku bozulmalarını azaltmak için duvar kalibrasyonu gerçekleştirebiliyor. Cihaz ayrıca Samsung’un Vision AI Companion altyapısını da destekliyor.
Ses tarafında Freestyle+, Samsung’un bazı soundbar modelleriyle birlikte çalışabilen Q-Symphony desteğine sahip. Bu sayede projeksiyonun dahili hoparlörleri ile uyumlu soundbar’lar senkronize şekilde çalışarak daha geniş bir ses deneyimi sunabiliyor.
Samsung, Freestyle+'ın teknik özelliklerinin tamamını ve fiyat bilgisini henüz açıklamış değil. Ancak şirket, yeni projeksiyonu 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2026 fuarında detaylı şekilde sergileyeceğini doğruladı.