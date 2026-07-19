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    Samsung Galaxy A serisine kritik güncelleme: 57 açık kapatıldı!

    Samsung, Galaxy A27 5G gibi uygun fiyatlı telefonlarını piyasaya sürerken, mevcut bütçe dostu modellere de günceleme gönderiyor. Temmuz 2026 güncellemesi, 57 güvenlik açığını kapatıyor.

    samsung galaxy a temmuz 2026 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Temmuz 2026 güncellemesiyle Galaxy A telefonlarındaki 57 güvenlik açığını kapattı. Galaxy A55, bu güncellemeyi alan ilk model olmuştu. Şimdi, kademeli olarak daha fazla cihaza geliyor.

    Galaxy A telefonlarının çoğu her çeyrekte güncelleme alıyor. Cihazınız son güncellemeyi Nisan ya da Mayıs ayında aldıysa, Temmuz yaması büyük olasılıkla indirilebilir. Ancak, bu durum her Galaxy A serisi telefon için geçerli değil; bazı premium modeller Samsung'un aylık güncelleme listesinde yer alarak amiral gemisi seviyesinde bir hizmet görüyor. Güncellemeler, uygun modellere sırayla sunuluyor. Dağıtım genellikle Güney Kore'de başlıyor ve ardından Hindistan, Avrupa ve Güneydoğu Asya dahil olmak üzere daha fazla ülkeye yayılıyor.

    Temmuz 2026 güncellemesi neler getiriyor, hangi modellere geldi?

    Samsung'un Temmuz 2026 güvenlik güncellemesi 57 güvenlik açığını gideriyor. Bunlardan 41'i Google'ın Android Güvenlik Bülteni kapsamında, 16'sı ise Samsung'dan kaynaklı. 57 düzeltmeden 42'si yüksek önem dereceli, 5'i kritik, 7’si orta önem dereceli olarak işaretlenmiş. Güncelleme, sistem güvenliğini ve kararlılığını iyileştiriyor.

    Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A35 ve Galaxy A25, Temmuz 2026 güncellemesini alan modeller arasında yer alıyor.

    Samsung, resmî One UI 9 yazılımını bu ayın sonlarına doğru sunacak. Yeni sürüm, şirketin bir sonraki katlanabilir telefonlarıyla birlikte gelecek. Resmî dağıtım, yeni modellerin küresel olarak satışa sunulmasıyla birlikte önümüzdeki ayın başlarında başlayacak. Mevcut cihaz kullanıcılarının daha fazla beklemesi gerekecek. Eski modellere yönelik genişleme Ağustos sonu ya da Eylül başında başlayabilir. Premium olmayan Galaxy A telefonları için ise güncelleme Eylül ayında gelebilir.

    Galaxy A27 5G Türkiye'de satışta

    Samsung, yakın zamanda orta segment akıllı telefon serisinin en yeni üyesi olan Galaxy A27 5G'yi piyasaya sürdü. SAMSUNG GALAXY A27 5G 8/256 GB modeli 21.499 TL fiyatla satışta. Galaxy A26 5G'nin halefi olan yeni cihaz, ekran tasarımı, işlem performansı ve yapay zeka araçlarının daha geniş entegrasyonuna odaklanan bir dizi iyileştirme getiriyor.

    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2026/07/16/samsung-galaxy-a-phones-july-2026-update/ https://www.androidheadlines.com/2026/07/samsungs-july-2026-security-update-reaches-more-galaxy-devices.html
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