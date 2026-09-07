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    Samsung Galaxy A07s beklentisi olmayanlar için geliyor

    Samsung Galaxy A07s akıllı telefon modelinde 6.7 inçlik HD+ ekran, 6nm MediaTek G99+ yonga seti, 50MP ana kamera, 5000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.    

    Samsung Galaxy A07s Tam Boyutta Gör
    Bellek krizi yavaş yavaş giriş seviyesi akıllı telefon segmentini sallamaya başladı. RAM ve depolama kapasitesi artmanın aksine giderek azalıyor ve aynı fiyat etiketlerine artık daha düşük konfigürasyonlar karşımıza çıkıyor.

    Samsung Galaxy A07s özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik HD+ ekran
    • 6nm MediaTek G99+ yonga seti
    • 4GB/6GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj
    • 160$ (4/128)

    Samsung Galaxy A07s akıllı telefon modeli bellek krizinin ağırlaştığı bir dönemde bazı fedakarlıklar istiyor. Bir daha geri dönmeyeceğini düşündüğümüz 4GB RAM artık giriş seviyesinde kalıcı olmaya başladı. Samsung bu durumu 6 yıllık güncelleme garantisi ile tolere ediyor.

    Ayrıca 90Hz ekran tazeleme hızı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, FM radyo, parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi gibi özellikleri mevcut. İlk etapta Samsung Galaxy A07s modelinin 4GB/128GB seçeneğinin piyasada olması bekleniyor.

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