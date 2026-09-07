Samsung Galaxy A07s beklentisi olmayanlar için geliyor

Samsung Galaxy A07s özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik HD+ ekran
- 6nm MediaTek G99+ yonga seti
- 4GB/6GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 50MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj
- 160$ (4/128)
Samsung Galaxy A07s akıllı telefon modeli bellek krizinin ağırlaştığı bir dönemde bazı fedakarlıklar istiyor. Bir daha geri dönmeyeceğini düşündüğümüz 4GB RAM artık giriş seviyesinde kalıcı olmaya başladı. Samsung bu durumu 6 yıllık güncelleme garantisi ile tolere ediyor.
Ayrıca 90Hz ekran tazeleme hızı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, FM radyo, parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi gibi özellikleri mevcut. İlk etapta Samsung Galaxy A07s modelinin 4GB/128GB seçeneğinin piyasada olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: