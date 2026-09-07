Samsung Galaxy A07s beklentisi olmayanlar için geliyor

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Tam Boyutta Gör Bellek krizi yavaş yavaş giriş seviyesi akıllı telefon segmentini sallamaya başladı. RAM ve depolama kapasitesi artmanın aksine giderek azalıyor ve aynı fiyat etiketlerine artık daha düşük konfigürasyonlar karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy A07s özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik HD+ ekran

6nm MediaTek G99+ yonga seti

4GB/6GB RAM

64GB/128GB depolama

50MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 25W hızlı şarj

160$ (4/128)

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Samsung Galaxy A07s akıllı telefon modeli bellek krizinin ağırlaştığı bir dönemde bazı fedakarlıklar istiyor. Bir daha geri dönmeyeceğini düşündüğümüz 4GB RAM artık giriş seviyesinde kalıcı olmaya başladı. Samsung bu durumu 6 yıllık güncelleme garantisi ile tolere ediyor.

Ayrıca 90Hz ekran tazeleme hızı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, FM radyo, parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi gibi özellikleri mevcut. İlk etapta Samsung Galaxy A07s modelinin 4GB/128GB seçeneğinin piyasada olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A07s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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