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    Samsung Galaxy A08, M08 ve F08 için çıkış sinyali güçlendi

    Galaxy A08, M08 ve F08 Google Play Console'da listelendi; model numaraları ve LTE bağlantısı ortaya çıkarken telefonların Android 17 tabanlı One UI 9 ile gelebileceği düşünülüyor.

    Samsung Galaxy A08, M08 ve F08 için çıkış sinyali güçlendi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A08, Galaxy M08 ve Galaxy F08 modelleri, şirketin uygun fiyatlı telefon serisini genişletmeye hazırlandığını gösteren yeni bir gelişmeyle Google Play Console'un desteklenen cihazlar listesinde ortaya çıktı. Listelerde cihazların dahili kod adları ve model numaraları görülürken, Galaxy A08'in LTE bağlantılı bir model olacağı anlaşılıyor.

    Samsung’un yeni uygun fiyatlı telefonları neler sunacak?

    Google Play Console kaydında Galaxy A08, "a08" dahili kod adı ve SM-A085F model numarasıyla yer alıyor. Model numarasındaki bilgiler, cihazın 5G bağlantısı bulunmayan LTE varyantına işaret ediyor. Samsung'un geçmiş ürün stratejileri dikkate alındığında ilerleyen dönemde aynı serinin 5G destekli başka bir versiyonunu sunması mümkün görünse de bu ihtimal şu aşamada doğrulanmış değil. Dolayısıyla mevcut kayıt, öncelikle LTE modelinin hazırlık sürecini ortaya koyuyor.

    Galaxy M08 ve Galaxy F08 tarafında da benzer bir tablo bulunuyor. İki model sırasıyla SM-M085F ve SM-E085F model numaralarıyla listelenirken, her ikisinin de Galaxy A08 ile aynı "a08" kod adını taşıdığı görülüyor. Bu durum, üç telefonun donanım ve yazılım açısından önemli ölçüde ortak bir platform kullanabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Samsung'un M ve F serilerinde daha önce izlediği stratejide olduğu gibi, temel donanım aynı kalırken bölge, tasarım veya bazı özelliklerde küçük farklılıklar yapılması beklenebilir.

    Google Play Console kayıtları telefonların tüm teknik özelliklerini doğrulamıyor. Bununla birlikte mevcut bilgiler ve Samsung'un önceki giriş seviyesi modellerindeki yaklaşımı, yeni cihazların 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç LCD ekranla gelebileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Batarya kapasitesinin de serinin önceki modellerindeki eğilim doğrultusunda 6.000 mAh seviyesine çıkabileceği belirtiliyor. Bunun yanında 25W hızlı şarj desteğinin sunulabileceği öne sürülüyor, ancak bu özelliklerin henüz resmi teknik özellikler olarak doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

    Kamera tarafında Galaxy A08, M08 ve F08'in 50 MP ana sensörün merkezde olduğu çift arka kamera sistemini sürdürebileceği düşünülüyor. Cihazlarda MediaTek üretimi uygun fiyatlı bir yonga setinin kullanılması ve kasanın IP54 seviyesinde toz ile su sıçramalarına karşı koruma sunması da beklenen özellikler arasında bulunuyor.

    Yazılım tarafındaki gelişme ise üç modelin konumlandırılması açısından daha dikkat çekici olabilir. Dahili test sunucularına ilişkin bulgular, Samsung'un Galaxy A08, M08 ve F08'i eski One UI 8.5 sürümü yerine Android 17 tabanlı One UI 9 ile kutudan çıkarabileceğine işaret ediyor. Bu bilgi henüz Samsung tarafından doğrulanmış değil ancak doğru olması halinde yeni modeller, uygun fiyat segmentinde güncel işletim sistemiyle piyasaya çıkan cihazlar arasında yer alabilir.

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