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    Samsung Galaxy A08 tanıtıldı: Ucuza gelirse yok satar!

    Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A08'i resmi olarak tanıttı. Marka, yeni modelin Galaxy A07'ye göre daha hızlı, daha dayanıklı ve daha güçlü olduğunu söylüyor.

    uygun fiyatlı telefon Samsung Galaxy A08 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, birkaç gün önce yeni en uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A08 4G modelini tanıtmıştı. Galaxy A07 4G'nin halefi ilk olarak Bosna Hersek'te satışa sunulmuştu. Şimdi ise teknoloji devi, cihazı Malezya'da piyasaya sürdü. Galaxy A07 modeli ülkemizde hâlâ satışta olduğundan, yeni modelin satışa sunulacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de olması bekleniyor. Uygun fiyatlı gelirse çok satacağı aşikar olan Samsung Galaxy A08 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    6.7 inç 90Hz ekran, 50MP ana kamera, 6000 mAh batarya, MediaTek Helio G99, parmak izi okuyucu

    Samsung A08 batarya, kamera, işlemci, RAM özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy A08 4G, Galaxy A07 4G'ye göre iki önemli iyileştirmeyle geliyor. Birincisi, daha büyük batarya. Yeni model, selefindeki 5000 mAh'lik bataryanın aksine 6000 mAh bataryaya sahip. İkincisi, daha iyi dayanıklılığa sahip. Geçen yılki model toz ve suya dayanıklılık için IP54 derecesine sahipken, yeni model IP64 derecesine sahip.

    Galaxy A08, 6.7 inç ekrana sahip. Panel, HD+ çözünürlüğe çıkabiliyor, 90Hz yenileme hızını destekliyor. Cihazın kalbinde MediaTek’in Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Arkada 50MP ve 2MP kamera, önde 8MP kamera yer alıyor. Biyometrik güvenlik olarak, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, kablolu kulaklık kullananlar için de 3.5mm giriş mevcut. Telefon, çift SIM 4G, çift bantlı Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3 ve GPS bağlantı özelliklerine sahip.

    Galaxy A08, Circle to Search ve Multiple AI Agents gibi temel yapay zeka özelliklerini sunuyor.

    6 yıl güncelleme alacak

    Samsung, Galaxy A08 telefonunu Android 17 tabanlı One UI 9.0 ile piyasaya sürüyor. Cihaz, 6 büyük Android sürümü görecek, 6 yıl boyunca güvenlik güncellemelerini alacak.

    Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor

    Galaxy A08, Malezya'da 220 dolar fiyatla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. Samsung ABD online mağazasında 4GB+64GB, 6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere üç farklı seçenekle sunuluyor. Telefon, microSD kart yuvasına sahip, böylece depolama alanı 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

    Samsung Galaxy A08 özellikleri

    Samsung Galaxy A08 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, HD+ (720x1600), PLS LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 64GB, 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil)  + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 6.000 mAh
    • Yazılım: Android 17, One UI 9
    • Boyut ve ağırlık: 167.4 x 77.4 x 8.0mm, 197g
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