Samsung Galaxy A08 tanıtıldı: Ucuza gelirse yok satar!

6.7 inç 90Hz ekran, 50MP ana kamera, 6000 mAh batarya, MediaTek Helio G99, parmak izi okuyucu
Galaxy A08, 6.7 inç ekrana sahip. Panel, HD+ çözünürlüğe çıkabiliyor, 90Hz yenileme hızını destekliyor. Cihazın kalbinde MediaTek’in Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Arkada 50MP ve 2MP kamera, önde 8MP kamera yer alıyor. Biyometrik güvenlik olarak, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, kablolu kulaklık kullananlar için de 3.5mm giriş mevcut. Telefon, çift SIM 4G, çift bantlı Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3 ve GPS bağlantı özelliklerine sahip.
Galaxy A08, Circle to Search ve Multiple AI Agents gibi temel yapay zeka özelliklerini sunuyor.
6 yıl güncelleme alacak
Samsung, Galaxy A08 telefonunu Android 17 tabanlı One UI 9.0 ile piyasaya sürüyor. Cihaz, 6 büyük Android sürümü görecek, 6 yıl boyunca güvenlik güncellemelerini alacak.
Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor
Galaxy A08, Malezya'da 220 dolar fiyatla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. Samsung ABD online mağazasında 4GB+64GB, 6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere üç farklı seçenekle sunuluyor. Telefon, microSD kart yuvasına sahip, böylece depolama alanı 2 TB'a kadar artırılabiliyor.
Samsung Galaxy A08 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, HD+ (720x1600), PLS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 64GB, 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 6.000 mAh
- Yazılım: Android 17, One UI 9
- Boyut ve ağırlık: 167.4 x 77.4 x 8.0mm, 197g