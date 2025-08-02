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    Samsung Galaxy A17 4G ve 5G'nin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

    Samsung'un yakında çıkacak olan Galaxy A17 modelinin bazı özellikleri ve render görüntüleri yakın zamanda ortaya çıkmıştı. Şimdi de Avrupa fiyatları İtalyan bir perakendeci tarafından listelendi.

    Samsung Galaxy A17 4G ve 5G'nin Avrupa fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakında çıkacak olan Galaxy A17 modelinin bazı özellikleri ve render görüntüleri yakın zamanda ortaya çıkmıştı. Şimdi de Avrupa fiyatları İtalyan bir perakendeci tarafından listelendi.

    Samsung Galaxy A17 Avrupa fiyatları

    Listelerde telefonların görselleri yer almıyor ancak hem 4G hem de 5G modellerinin fiyatlarını ve renk seçeneklerini ortaya koyuyor. Buna göre Galaxy A17 4G, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 289,90 euro fiyat ve siyah, gri ve açık mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Galaxy A17 5G ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 319,90 euro fiyatla listeleniyor ve siyah, mavi ve gri renk seçenekleriyle geliyor. Cihazların başka RAM ve depolama seçenekleri de yüksek ihtimalle sunulacak ancak o versiyonların fiyatları şu an için bilinmiyor.

    Geçmiş sızıntılara göre Galaxy A17 5G, Samsung'un Exynos 1330 yonga setinden güç alacak ve 25W kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ile gelecek. FHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED panelle geleceği belirtilen telefonun OIS destekli 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameralara sahip olması bekleniyor. 

    Galaxy A17 4G'nin ise MediaTek'in Helio G99 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. Her iki telefonun da Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.epto.it/acquista-on-line-smartphone-pda-phone-gsm-umts-hsdpa-c-telefo_TI_TI4TI.html?keywords=Galaxy%20A17&sort=2a https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a17_4g_and_a17_5g_listed_in_europe_here_are_the_prices-news-68871.php
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