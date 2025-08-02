Samsung Galaxy A17'nin tüm özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un uygun fiyatlı Galaxy A17 5G modelinin tasarımı ve tüm özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy A17 4G ve 5G'nin Avrupa fiyatları ortaya çıktı 5 sa. önce eklendi

Galaxy A17, A16 modelinden biraz daha ince (7.5 mm) ve hafif (192 gr) tasarıma sahip. Cihazda Gorilla Glass Victus ile korunan, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç Super AMOLED ekran bulunuyor.

Samsung, bu modelde de Exynos 1330 işlemciyi kullanıyor ancak bellek daha fazla. 8 GB RAM, 256 GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Telefon ayrıca 2 TB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. Arka kamera sistemi, 50MP ana sensör (artık OIS özellikli), 5MP ultra geniş açılı ve 2MP makro kameradan oluşuyor. IP54 sertifikasına sahip, yani cihaz toza ve hafif su sıçramalarına karşı korumalı.

Galaxy A17, 25W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Gemini, Circle to Search ve Cross App AI gibi yapay zeka özellikleri olacak. Şaşırtıcı olarak, telefon Android 16 tabanlı One UI 7 ile gelecek ve 6 yıl güncelleme alacak.

Galaxy A17’nin Ekim 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A17 5G özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Infinity-U, sAMOLED

: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Infinity-U, sAMOLED İşlemci : Exynos 1330

: Exynos 1330 Bellek : 4GB, 6GB, 8GB RAM

: 4GB, 6GB, 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB'a kadar artırılabilir)

: 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB'a kadar artırılabilir) Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 5MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 5MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro) Ön kamera : 13MP f/2.0

: 13MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Yazılım : One UI 7, Android 16

: One UI 7, Android 16 Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.5mm, 192 g

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