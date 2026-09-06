Samsung Galaxy A18 4G’nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Fiyatı şaşırtacak

Aynı tasarım anlayışı devam ediyor
Sızdırılan görsellere göre Galaxy A18 4G, tasarım açısından Galaxy A17 4G ile büyük ölçüde aynı olacak. Telefonun siyah, açık mavi ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Bu renkler de önceki modeldeki seçeneklere oldukça benziyor.
Cihazın ön tarafında düz bir ekran ve üst bölümde selfie kamerası için bir çentik bulunuyor. Ekranın altındaki çerçevenin diğer kenarlara kıyasla belirgin şekilde daha kalın olması ise dikkat çekiyor. Samsung ayrıca telefonun sağ tarafında daha önceki modellerinde kullandığı Key Island tasarımını sürdürüyor. Güç ve ses tuşlarının bulunduğu bölüm, telefonun çerçevesinden hafifçe yükseltilmiş durumda.
Arka tarafta ise düz bir kapak ve sol üst köşeye yerleştirilmiş dikey kamera modülü bulunuyor. Üç kamerayı barındıran bu modül, gövdeden bir miktar dışarı taşıyor.
Teknik özelliklerde büyük değişiklik yok
Galaxy A18 4G'nin teknik özellikleri de Galaxy A17 4G'ye oldukça yakın. Telefonda 6,7 inç Full HD+ AMOLED ekran bulunacak. 90Hz yenileme hızına sahip panel, Gorilla Glass Victus ile korunacak.
Cihazın gücünü MediaTek'in Helio G99 işlemcisi sağlayacak. Telefonda 4 GB RAM bulunurken, depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek sunulacak. Kullanıcılar microSD kart ile depolama alanını 2 TB'a kadar genişletebilecek.
Güç konusunda ise 5.000 mAh batarya ve 25W kablolu şarj desteği sunulacak. Galaxy A18 4G ayrıca IP64 sertifikasına sahip olacak. Bağlantı tarafında Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 desteği bulunacak. Telefonun ölçüleri ise 164,4 x 77,9 x 7,7 mm, ağırlığı ise 193 gram olacak.
Galaxy A18 4G'nin arka tarafındaki üçlü kamera sistemi de ortaya çıkmış durumda. Ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel sensör olacak. Ana kameraya 5 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik makro kamera eşlik edecek. Böylece Samsung, önceki nesildeki kamera düzenine de büyük ölçüde bağlı kalacak.
Galaxy A18 5G de geliyor
Samsung'un Galaxy A18'in yalnızca 4G versiyonunu piyasaya sürmesi beklenmiyor. Telefonun 5G destekli bir modeli de hazırlanıyor. Sızıntılara göre Galaxy A18 5G, tasarım açısından 4G modelinin aynısı olacak ve teknik özelliklerinin de büyük bölümü ortak olacak. İki model arasında bazı donanım farklılıklarının bulunması beklenirken, Samsung'un en az bir renk seçeneğini iki model arasında farklılaştırabileceği belirtiliyor.
Galaxy A18 4G'nin fiyatı ciddi şekilde artacak
Galaxy A18 4G ile ilgili en dikkat çekici detaylardan biri ise fiyatı. İddialara göre telefonun başlangıç fiyatı 299 euro olacak. Bu rakam, Galaxy A17 4G'nin 199 euroluk başlangıç fiyatına kıyasla 100 euro daha yüksek. Son dönemde artan bellek maliyetleri Samsung da dahil olmak üzere bütün üreticileri fiyat artışına zorluyor. Galaxy A17 de bu artıştan nasibini alacak gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: