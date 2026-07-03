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    Samsung, Galaxy A18 5G'de Exynos yerine Snapdragon'a yönelebilir

    Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A18 için önemli bir işlemci değişikliğine hazırlanıyor. İddiaya göre şirket, Galaxy A18 5G'de kendi geliştirdiği Exynos işlemcisi yerine Qualcomm çözümlerine yönelecek.

    Samsung, Galaxy A18 5G'de Exynos yerine Snapdragon'a yönelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A18 için önemli bir işlemci değişikliğine hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Galaxy A18 serisinde kendi geliştirdiği Exynos yongalar yerine MediaTek ve Qualcomm çözümlerine yönelecek.

    Galaxy A18 5G, Exynos yerine Snapdragon kullanacak

    Güney Koreli bir kaynağa göre, Galaxy A18’in 4G versiyonu, Galaxy A16 4G ve Galaxy A17 4G modellerinde olduğu gibi MediaTek işlemciyle gelecek. Daha dikkat çekici değişiklik ise 5G modelinde yaşanacak. Samsung’un önceki nesil Galaxy A serisi cihazlarında kullandığı Exynos 1330’un yerini bu kez Qualcomm'un Snapdragon platformu alacak.

    Kaynaklara göre bu değişikliğin temel nedeni performanstan çok maliyet optimizasyonu. Ancak Qualcomm’un 5G bağlantı teknolojileri ve enerji verimliliği konusundaki güçlü itibarı, Galaxy A18 5G’nin kullanıcı deneyiminde hissedilir iyileştirmeler sunmasına yardımcı olabilir.

    Galaxy A18 4G’nin seri üretimine Ağustos 2026’da başlanması bekleniyor. İlk etapta aylık yaklaşık 100 bin adetlik üretim planlanırken, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı belirtiliyor. Galaxy A18 5G’nin ise birkaç ay sonra üretim hattına girmesi bekleniyor.

    Android 17 ve One UI 9 ile gelebilir

    Cihazın teknik özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Ancak Galaxy A serisinin geleneksel çizgisini koruması bekleniyor. Bir önceki nesilde yer alan 6,7 inç Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj gibi özelliklerin yeni modelde de geliştirilerek sunulabileceği konuşuluyor.

    Öte yandan Galaxy A18 4G için yazılım geliştirme çalışmalarının başladığı ve cihazın kutudan Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzüyle çıkabileceği belirtiliyor.

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

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