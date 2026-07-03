Samsung, Galaxy A18 5G'de Exynos yerine Snapdragon'a yönelebilir

Galaxy A18 5G, Exynos yerine Snapdragon kullanacak
Güney Koreli bir kaynağa göre, Galaxy A18’in 4G versiyonu, Galaxy A16 4G ve Galaxy A17 4G modellerinde olduğu gibi MediaTek işlemciyle gelecek. Daha dikkat çekici değişiklik ise 5G modelinde yaşanacak. Samsung’un önceki nesil Galaxy A serisi cihazlarında kullandığı Exynos 1330’un yerini bu kez Qualcomm'un Snapdragon platformu alacak.
Kaynaklara göre bu değişikliğin temel nedeni performanstan çok maliyet optimizasyonu. Ancak Qualcomm’un 5G bağlantı teknolojileri ve enerji verimliliği konusundaki güçlü itibarı, Galaxy A18 5G’nin kullanıcı deneyiminde hissedilir iyileştirmeler sunmasına yardımcı olabilir.
Galaxy A18 4G’nin seri üretimine Ağustos 2026’da başlanması bekleniyor. İlk etapta aylık yaklaşık 100 bin adetlik üretim planlanırken, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı belirtiliyor. Galaxy A18 5G’nin ise birkaç ay sonra üretim hattına girmesi bekleniyor.
Android 17 ve One UI 9 ile gelebilir
Cihazın teknik özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Ancak Galaxy A serisinin geleneksel çizgisini koruması bekleniyor. Bir önceki nesilde yer alan 6,7 inç Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj gibi özelliklerin yeni modelde de geliştirilerek sunulabileceği konuşuluyor.
Öte yandan Galaxy A18 4G için yazılım geliştirme çalışmalarının başladığı ve cihazın kutudan Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzüyle çıkabileceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş