Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy A18'in tasarımı sızdırıldı: Selefiyle neredeyse birebir aynı

    Samsung'un uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Galaxy A18, sızdırılan CAD görselleriyle gün yüzüne çıktı. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, selefiyle benzer tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyacak.

    Samsung Galaxy A18'in tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Galaxy A18, sızdırılan CAD görselleriyle gün yüzüne çıktı. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, selefi Galaxy A17'nin tasarım çizgisini büyük ölçüde korurken, küçük dokunuşlarla yenilenmiş bir görünüm sunacak.

    Tasarım büyük ölçüde korunuyor

    Akıllı telefonun CAD görselleri, OnLeaks ile iş birliği yapan Smartphone Checker tarafından paylaşıldı. Aksesuar üreticilerinin kullandığı fabrika CAD dosyalarına dayandığı belirtilen görseller, cihazın boyutları, tuş yerleşimi ve genel tasarımına dair güvenilir ipuçları veriyor.

    Samsung Galaxy A18'in tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya göre Galaxy A18, 6,7 inç büyüklüğünde çentikli ekranını koruyacak. Samsung'un giriş seviyesi Galaxy A serisinde uzun süredir tercih ettiği bu tasarım anlayışı yeni modelde de devam ediyor.

    Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. En dikkat çekici değişiklik ise kamera modülünde yapılmış. Kamera adasını çevreleyen hap şeklindeki çıkıntı önceki modele göre daha düz bir yapıya kavuşarak arka kapakla daha bütünleşik bir görünüm sunuyor.

    Galaxy A18'in ölçülerinin 164,4 x 77,8 x 7,84 mm olacağı belirtiliyor. Bu da Galaxy A17'ye kıyasla yalnızca 0,1 mm daha dar ve 0,34 mm daha kalın olduğu anlamına geliyor. Kalınlıktaki bu küçük artışın daha büyük bir bataryadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor. Ancak mevcut söylentiler, cihazın yaklaşık 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceğine işaret ediyor.

    Snapdragon sürprizi gelebilir

    Galaxy A18'in en önemli yeniliğinin işlemci tarafında olması bekleniyor. İddialara göre Samsung, 5G modelinde Exynos yerine Qualcomm Snapdragon yongasına geçiş yapabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da en güçlü adayın Snapdragon 6s Gen 3 olduğu belirtiliyor. Öte yandan 4G versiyonunun ise MediaTek işlemci kullanmaya devam edeceği ifade ediliyor. 

    Galaxy A18'in tanıtım tarihi henüz bilinmiyor. Ancak üretimin Ağustos'ta başlayacağına dair söylentiler bulunuyor. Bu takvimin gerçekleşmesi halinde Galaxy A18, 2026 sonbaharında piyasaya çıkabilir. Fiyatlandırmanın ise Galaxy A17 ile benzer seviyelerde olması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima basınç müşürü arızası nasıl anlaşılır araba gaz yemiyor citroen c4x neden tutulmuyor isuzu d-max en çok tutulan modeli arabanın içine su girdi nasıl kurutulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum