Galaxy A18'in tasarımı sızdırıldı: Selefiyle neredeyse birebir aynı

Tasarım büyük ölçüde korunuyor
Akıllı telefonun CAD görselleri, OnLeaks ile iş birliği yapan Smartphone Checker tarafından paylaşıldı. Aksesuar üreticilerinin kullandığı fabrika CAD dosyalarına dayandığı belirtilen görseller, cihazın boyutları, tuş yerleşimi ve genel tasarımına dair güvenilir ipuçları veriyor.
Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. En dikkat çekici değişiklik ise kamera modülünde yapılmış. Kamera adasını çevreleyen hap şeklindeki çıkıntı önceki modele göre daha düz bir yapıya kavuşarak arka kapakla daha bütünleşik bir görünüm sunuyor.
Galaxy A18'in ölçülerinin 164,4 x 77,8 x 7,84 mm olacağı belirtiliyor. Bu da Galaxy A17'ye kıyasla yalnızca 0,1 mm daha dar ve 0,34 mm daha kalın olduğu anlamına geliyor. Kalınlıktaki bu küçük artışın daha büyük bir bataryadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor. Ancak mevcut söylentiler, cihazın yaklaşık 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceğine işaret ediyor.
Snapdragon sürprizi gelebilir
Galaxy A18'in en önemli yeniliğinin işlemci tarafında olması bekleniyor. İddialara göre Samsung, 5G modelinde Exynos yerine Qualcomm Snapdragon yongasına geçiş yapabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da en güçlü adayın Snapdragon 6s Gen 3 olduğu belirtiliyor. Öte yandan 4G versiyonunun ise MediaTek işlemci kullanmaya devam edeceği ifade ediliyor.
Galaxy A18'in tanıtım tarihi henüz bilinmiyor. Ancak üretimin Ağustos'ta başlayacağına dair söylentiler bulunuyor. Bu takvimin gerçekleşmesi halinde Galaxy A18, 2026 sonbaharında piyasaya çıkabilir. Fiyatlandırmanın ise Galaxy A17 ile benzer seviyelerde olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: