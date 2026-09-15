Samsung Galaxy A18 tanıtıldı: Eskisi kadar bütçe dostu değil

Samsung Galaxy A18 4G neler sunuyor?
Galaxy A18 4G, selefine kıyasla büyük bir donanım yükseltmesi sunmuyor. En önemli değişiklik işlemci tarafında gerçekleşiyor. Samsung, Galaxy A17 4G'de kullanılan MediaTek Helio G99 yerine Exynos 1610 yonga setine geçiş yaptı. Şirket ise henüz Exynos 1610'un teknik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmış değil.
Galaxy A18 4G, 6,7 inç boyutunda Super AMOLED ekranla geliyor. 1.080 x 2.340 piksel çözünürlük sunan panelin yenileme hızı 90 Hz. Samsung, önceki nesilde olduğu gibi 13 MP çözünürlüğünde ön kameraya ev sahipliği yapan çentikli tasarımdan vazgeçmedi.
Telefonun arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP sensörden oluşurken, bu kamerada optik görüntü sabitleme (OIS) desteği bulunmuyor. Sisteme 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası yer alıyor.
Samsung, dayanıklılık konusunda Galaxy A18'i bir adım ileri taşıyor. Telefon IP64 sertifikasına sahip. Bu sertifika cihazın toza karşı tamamen korumalı olduğunu ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunduğunu gösteriyor. Galaxy A17 4G ise IP54 sertifikasıyla daha düşük seviyede koruma sunuyordu.
Cihazda 5.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Samsung, bataryanın 1.200 şarj döngüsüne kadar dayanacak şekilde derecelendirildiğini belirtiyor. 25W hızlı şarj desteğine sahip telefonun yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor.
Galaxy A18 4G, kutudan Android 17 işletim sistemi ve One UI 9 arayüzüyle çıkıyor. Samsung ayrıca cihaz için 6 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi sunacak. Güvenlik güncellemeleri ise Ekim 2032 sonuna kadar devam edecek.
Samsung Galaxy A18 4G fiyatı
Samsung Galaxy A18 4G, Fransa'da şirketin çevrim içi mağazasında satışa çıktı. Burada 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip tek versiyon bulunuyor. Telefonun fiyatı 280 euro olarak belirlendi. Gönderimlerin 18 Eylül'de başlaması bekleniyor. Samsung, Fransa'da Galaxy A18 için Gri, Açık Mavi ve Siyah olmak üzere üç renk seçeneği sunuyor.
Norveç'te 128 GB model 3.290 NOK, 256 GB model ise 5.190 NOK fiyatla satışa sunuluyor. Güncel kurlar üzerinden bu fiyatlar sırasıyla yaklaşık 305 euro ve 481 euro seviyesine denk geliyor.
Galaxy A18'in fiyatlandırması dikkat çekici çünkü Galaxy A17 4G, geçen yıl Avrupa'da yaklaşık 200 euro başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkmıştı. Üstelik A17'nin başlangıç konfigürasyonu 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyordu. Bu nedenle Galaxy A18 4G, teknik özellikleri büyük ölçüde giriş seviyesinde kalmasına rağmen selefine kıyasla yaklaşık 80 euro daha yüksek bir başlangıç fiyatıyla satışa çıkmış durumda.
Samsung Galaxy A18 4G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, Full HD+, 90Hz, Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 1610
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC
- Boyutlar: 164.4 x 77.9 x 7.7 mm, 196 gr
- Diğer: Yanda parmak izi okuyucu, IP64 koruma
- Yazılım: One UI 9, Android 17