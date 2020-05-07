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    Samsung Galaxy A21s'in tanıtım videosu ortaya çıktı

    Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Galaxy A21'in yeni versiyonu çok yakında piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun kamera özelliklerini açığa çıkaran bir tanıtım videosu internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A21s'in tanıtım videosu ortaya çıktı
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    Samsung Galaxy A21 bir ay önce tanıtılmasına rağmen yeni versiyonuyla ilgili söylentiler hemen gündemi meşgul etmeye başladı. Bu kez de Galaxy A21s olarak adlandırılan cihazın tanıtım videosu internete düştü. Yani akıllı telefon her an resmiyet kazanabilir.

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    Yayınlanan video ilk olarak modelin ismini onaylıyor. Devamında ise kullanıcıların doğrudan kamera uygulaması üzerinden Instagram, Facebook ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapabilmelerine olanak sağlayan "Canlı Kamera" özelliği ile birlikte geleceğini gösteriyor.

    Galaxy A21s nasıl bir telefon olacak?

    Galaxy A21s'in 5.000 mAh kapasiteli bir batarya içereceği söyleniyor. Ayrıca ana kamera sensörü 48 megapiksele yükselecek, yani fotoğraf kalitesi artacak. Akıllı telefonun siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor.

    Cihaz yeni bir işlemciyle çıkış yapabilir. Samsung mevcut modelde MediaTek Helio P35 yonga seti kullanılmıştı. Galaxy A21s ise henüz resmi duyurusu yapılmayan Exynos 850 platformundan güç alabilir.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-a21s-live-video-mode-and-colour-options-revealed-exclusive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 1 hf. en beğenilen
    Samsung'un 1 yılda piyasaya sürdüğü cihaz sayısını Samsung merkezinde bilen biri var mıdır acaba? Ben gerçekten çok merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 5 gün Erasmus78
    Seneler önce yaptığı hataları tekrarlıyor bence, Her kulvarda yarışabilecek kadar cihaz çıkarmak yerine suyunu çıkarıyorlar.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 6 gün
    Saat başı model çıkarıyor. 😂
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Samsung bu telefonları nasıl satıyor yav. A10 var bunun a10s’i var kombinasyon gibi resmen. M30 var m30s var m31 var hesaplaması çok zor.
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    cihangürpınar 1 hf. yeni yorumcu
    A20 kardeşimde var çok harika bir telefon çok beğendim ben. A21de o kalite de olur umarım
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    A20s güzel cihazdı ama sd450 kullanıp çöp yaptılar. M11 de aynı şekilde sd 450 ile geldi. m20 ile a30-a30s arasına bir model lazımdı. Umarım exynos 850 güzel bir işlemcidir.
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 1 hf. en beğenilen
    Samsung'un 1 yılda piyasaya sürdüğü cihaz sayısını Samsung merkezinde bilen biri var mıdır acaba? Ben gerçekten çok merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 5 gün Erasmus78
    Seneler önce yaptığı hataları tekrarlıyor bence, Her kulvarda yarışabilecek kadar cihaz çıkarmak yerine suyunu çıkarıyorlar.
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