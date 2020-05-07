Samsung Galaxy A21s'in tanıtım videosu ortaya çıktı

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Samsung Galaxy A21 bir ay önce tanıtılmasına rağmen yeni versiyonuyla ilgili söylentiler hemen gündemi meşgul etmeye başladı. Bu kez de Galaxy A21s olarak adlandırılan cihazın tanıtım videosu internete düştü. Yani akıllı telefon her an resmiyet kazanabilir.

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Yayınlanan video ilk olarak modelin ismini onaylıyor. Devamında ise kullanıcıların doğrudan kamera uygulaması üzerinden Instagram, Facebook ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapabilmelerine olanak sağlayan "Canlı Kamera" özelliği ile birlikte geleceğini gösteriyor.

Galaxy A21s nasıl bir telefon olacak?

Galaxy A21s'in 5.000 mAh kapasiteli bir batarya içereceği söyleniyor. Ayrıca ana kamera sensörü 48 megapiksele yükselecek, yani fotoğraf kalitesi artacak. Akıllı telefonun siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor.

Cihaz yeni bir işlemciyle çıkış yapabilir. Samsung mevcut modelde MediaTek Helio P35 yonga seti kullanılmıştı. Galaxy A21s ise henüz resmi duyurusu yapılmayan Exynos 850 platformundan güç alabilir.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-a21s-live-video-mode-and-colour-options-revealed-exclusive

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