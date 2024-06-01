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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A23 için One UI 6.1 güncellemesi çıktı

    Güncellemeler konusunda en hızlı davranan markalardan Samsung, One UI 6.1 dağıtımına devam ediyor. Firma, şimdi de Galaxy A23 için One UI 6.1 güncellemesini yayınladı.
    Samsung Galaxy A23 için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1'i giderek daha fazla cihaza getiriyor ve bu süreçte uygun fiyatlı modellere geçiş yapılmış durumda. Son olarak yeni güncelleme, geçtiğimiz saatlerde Galaxy A23 4G için yayınlandı. Güney Kore'de yayınlanan sürüm, çok yakında globale geliyor.

    Samsung Galaxy A23 4G için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı

    Hatırlayacak olursak Galaxy A23 4G, ön yüzünde 6,6 inç 90 Hz LCD ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 8MP ön kamera, 50MP+5MP+5MP+2MP arka kamera, 5.000mAh pil ve Android 12 ile Mart 2022'de tanıtıldı. Bunun ardından Android 13 ve 14 sürümlerine güncellenen cihaz, şimdi de One UI 6.1'e kavuştu. 

    Beklendiği üzere One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy A23 modeline yapay zeka özellikleri getirmiyor. Yine de, yeni resim ve video düzenleme araçları, kullanıcı arayüzünü özelleştirme seçenekleri, yeni kilit ekranı widget'ları, görüntülü arama efektleri, duvar kağıtları için alan derinliği efektleri ve pil koruma gibi çeşitli özellikler getiriyor. 

    Aktarıldığı kadarıyla yeni sürüm, Galaxy A23 4G için 2GB boyutlara sahip ve ''A235NKSU5EXE3'' yazılım sürümü ile geliyor. Kötü haber şu ki güncellemenin şu an için yalnızca Güney Kore'de mevcut olduğunu belirtelim. Ancak çalışmaların büyük oranda hızlandığını ve diğer pazarlara da çok yakında sunulacağını söylemek doğru olur. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle seçeneğine gidebilirsiniz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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