Samsung Galaxy A23 için One UI 6.1 güncellemesi çıktı

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1'i giderek daha fazla cihaza getiriyor ve bu süreçte uygun fiyatlı modellere geçiş yapılmış durumda. Son olarak yeni güncelleme, geçtiğimiz saatlerde Galaxy A23 4G için yayınlandı. Güney Kore'de yayınlanan sürüm, çok yakında globale geliyor.

Samsung Galaxy A23 4G için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı

Hatırlayacak olursak Galaxy A23 4G, ön yüzünde 6,6 inç 90 Hz LCD ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 8MP ön kamera, 50MP+5MP+5MP+2MP arka kamera, 5.000mAh pil ve Android 12 ile Mart 2022'de tanıtıldı. Bunun ardından Android 13 ve 14 sürümlerine güncellenen cihaz, şimdi de One UI 6.1'e kavuştu.

Beklendiği üzere One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy A23 modeline yapay zeka özellikleri getirmiyor. Yine de, yeni resim ve video düzenleme araçları, kullanıcı arayüzünü özelleştirme seçenekleri, yeni kilit ekranı widget'ları, görüntülü arama efektleri, duvar kağıtları için alan derinliği efektleri ve pil koruma gibi çeşitli özellikler getiriyor.

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Aktarıldığı kadarıyla yeni sürüm, Galaxy A23 4G için 2GB boyutlara sahip ve ''A235NKSU5EXE3'' yazılım sürümü ile geliyor. Kötü haber şu ki güncellemenin şu an için yalnızca Güney Kore'de mevcut olduğunu belirtelim. Ancak çalışmaların büyük oranda hızlandığını ve diğer pazarlara da çok yakında sunulacağını söylemek doğru olur. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle seçeneğine gidebilirsiniz.

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Samsung Galaxy A23 için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı