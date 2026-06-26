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    Samsung Galaxy A27 5G global satışa çıkıyor, fiyat belli oldu

    Samsung Galaxy A27 5G modelinde 6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti, 50MP OIS arka kamera gibi özellikler yer alıyor.          

    Samsung Galaxy A27 5G satışta Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ay başında tanıttığı ancak fiyatı belli olmayan Samsung Galaxy A27 5G global pazarlar için de duyuruldu. Fiyatı da resmiyet kazanan modelin Avrupa’nın belirli pazarlarında satışa sunulacağı belirtiliyor.

    Samsung Galaxy A27 5G geliyor

    6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A27 5G akıllı telefon modelinde 120Hz ekran tazeleme, 1400 nit pik parlaklık, Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama, 50MP OIS arka kamera, 12MP ön kamera, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj şeklinde özellikler yer alıyor.

    Samsung’un orta seviyede iddialı olmaya çalışacağı Samsung Galaxy A27 5G kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ara yüzü ile çıkıyor. 6 büyük Android güncellemesi garanti. IP64 ile su sıçramalarına karşı da dayanıklı olan modelin 349 Euro başlangıç fiyatı olacağı belirtildi. 3 Temmuz itibariyle satışa başlayacak modelin ülkemize hangi versiyonunun geleceği henüz netlik kazanmadı.

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    enreka_tr 22 saat önce

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