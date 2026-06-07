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    Samsung Galaxy A27, ilk kez yeni Awesome Mint rengiyle görüldü

    Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A27, yeni Awesome Mint renk seçeneğiyle ortaya çıktı. Tasarım ve teknik detaylar netleşiyor. İşte cihazın öne çıkan özellikleri:

    Samsung Galaxy A27, ilk kez yeni Awesome Mint rengiyle görüldü Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A27, yeni bir sızıntıyla yeniden gündeme gelirken bu kez cihazın teknik özelliklerinden çok renk seçeneklerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce Siyah, Mavi ve Açık Pembe renkleriyle görüntülenen modelin şimdi de Awesome Mint olarak adlandırılan açık tonlu yeşil bir versiyona sahip olacağı belirtiliyor. Paylaşılan yeni görseller, Samsung’un orta segmentteki yeni akıllı telefonunu farklı renk alternatifleriyle piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.

    Galaxy A27, tasarımı ve donanımıyla tanıdık bir çizgi izliyor

    Sızdırılan görseller, Galaxy A27’nin Samsung’un son yıllarda benimsediği tasarım anlayışını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Düz çerçeveler, ekranın üst kısmında konumlandırılan delikli kamera yapısı ve arka bölümde dikey olarak sıralanan üçlü kamera sistemi cihazın en dikkat çekici tasarım unsurları arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde tanıtılan Galaxy A serisi modeller incelendiğinde, A27’nin markanın tasarım dilini koruyan bir model olarak konumlandırıldığı görülüyor. Yeni Awesome Mint renk seçeneği ise Samsung’un özellikle genç kullanıcı kitlesine hitap eden renk stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

    Teknik özellikler tarafında ise Galaxy A27’nin orta segment kullanıcı beklentilerine uygun bir yapı sunacağı ifade ediliyor. Cihazın 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği belirtiliyor. Ekranın 120 Hz yenileme hızını desteklemesi beklenirken, bu özellik özellikle sosyal medya kullanımı, internet gezintisi ve oyun deneyiminde daha akıcı bir görüntü sunulmasına katkı sağlayabilir.

    Samsung Galaxy A27, ilk kez yeni Awesome Mint rengiyle görüldü Tam Boyutta Gör
    Optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel ana sensör ile gelmesi beklenen Galaxy A27’nin performans tarafında Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemciden güç alacağı iddia ediliyor. Bellek ve depolama seçeneklerinin ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine kadar ulaşacağı belirtiliyor.

    Pil tarafında Galaxy A27’nin 5000 mAh kapasiteli bir batarya taşıması ve 25W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Son olarak yazılım tarafında ise Android 16 işletim sistemi ve One UI 8.5 arayüzüyle gelmesi beklenen Galaxy A27, Samsung’un uzun süreli güncelleme politikalarından da yararlanabilir.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 4 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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