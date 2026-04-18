Samsung Galaxy A27'nin görselleri ortaya çıktı: Çentikli tasarım terk ediliyor

Çentikli tasarıma veda
Samsung yeni modelle birlikte, Galaxy A2X serisinde kullandığı çentikli tasarımı terk ederek, delikli ön kamera tasarımına geçiş yapıyor. Aynı zamanda alt kısımdaki kalın çene de incelerek daha modern bir görünüm elde edilmiş. Arka tarafta ise üç kameralı tasarım korunuyor.
Geekbench'te daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy A27, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 yonga setiyle gelecek. Bu yonga seti, geçtiğimiz seneki Galaxy A36 modelinde kullanılmıştı. Şu anki Galaxy A26 modelinde ise Exynos 1380 yonga seti kullanılıyor. İki işlemci birbirine yakın performans değerlerine sahip.
Galaxy A27 ile ilgili bir diğer sızıntıya göre, cihaz yeni bir ön kamerayla gelecek. Galaxy A26'daki 13 MP'lik kameranın yerini 12 MP'lik daha büyük bir sensör alacak. Bu sayede fotoğraf ve video kalitesinin artması bekleniyor.