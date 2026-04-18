Samsung Galaxy A27'nin görselleri ortaya çıktı: Çentikli tasarım terk ediliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Samsung'un yeni orta segment modeli Galaxy A27'nin render görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, cihazın selefine göre daha modern bir tasarımla geleceğini ortaya koyuyor.

Çentikli tasarıma veda

Samsung yeni modelle birlikte, Galaxy A2X serisinde kullandığı çentikli tasarımı terk ederek, delikli ön kamera tasarımına geçiş yapıyor. Aynı zamanda alt kısımdaki kalın çene de incelerek daha modern bir görünüm elde edilmiş. Arka tarafta ise üç kameralı tasarım korunuyor.

Sızan bilgilere göre, Galaxy A27'nin ekran boyutu Galaxy A26 ile aynı şekilde 6,7 inç olacak. Ayrıca, yeni telefonun 162,3 x 78,6 x 7,9 mm ölçülerinde olacağı belirtiliyor. Bu da, cihazın mevcut modelden biraz daha kısa, ancak biraz daha geniş ve kalın olacağı anlamına geliyor.

Geekbench'te daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy A27, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 yonga setiyle gelecek. Bu yonga seti, geçtiğimiz seneki Galaxy A36 modelinde kullanılmıştı. Şu anki Galaxy A26 modelinde ise Exynos 1380 yonga seti kullanılıyor. İki işlemci birbirine yakın performans değerlerine sahip.

Galaxy A27 ile ilgili bir diğer sızıntıya göre, cihaz yeni bir ön kamerayla gelecek. Galaxy A26'daki 13 MP'lik kameranın yerini 12 MP'lik daha büyük bir sensör alacak. Bu sayede fotoğraf ve video kalitesinin artması bekleniyor.

