Samsung Galaxy A27 tanıtıldı: Delikli ekran ve 6 yıl güncelleme garantisi

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A serisinin orta segmentteki yeni üyesi Galaxy A27 5G'yi tanıttı. Cihaz, şirketin Çekya'daki resmi internet sitesinde listelenerek teknik özelliklerini büyük ölçüde ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy A27 neler sunuyor?

Galaxy A27 5G, 120 Hz yenileme hızına ve 800 nit parlaklığa sahip 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ Super AMOLED ekranla geliyor. Yeni model, selefinde yer alan çentikli ekranı terk ederek, daha modern delikli ekran tasarımına geçiş yapıyor.

Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alan telefon, 6 GB veya 8 GB LPDDR5x RAM seçenekleriyle sunuluyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri bulunurken, hibrit SIM yuvası sayesinde microSD kart ile kapasite 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında cihazın arkasında OIS destekli 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı sensörü ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü kurulum yer alıyor. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Telefon, saniyede 30 kare hızında 4K video kaydı yapabiliyor.

5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen cihaz, 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çıkan model için Samsung, 2032 yılına kadar toplam 6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

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Cihazın diğer özellikleri arasında IP64 sertifikası, Gorilla Glass Victus+ koruması, yanda konumlandırılmış parmak izi okuyucu, çift SIM destekli 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve USB-C portu yer alıyor.

Galaxy A27 5G, Mavi, Siyah, Açık Pembe ve Açık Yeşil renk seçenekleriyle listeleniyor. Samsung henüz cihazın fiyatını açıklamış değil. Ancak resmi internet sitesinde yer alması, telefonun yakın zamanda daha fazla pazarda satışa sunulabileceğine işaret ediyor.

Samsung Galaxy A27 özellikleri