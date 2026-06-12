Samsung Galaxy A27 tanıtıldı: Delikli ekran ve 6 yıl güncelleme garantisi

Samsung Galaxy A27 neler sunuyor?
Galaxy A27 5G, 120 Hz yenileme hızına ve 800 nit parlaklığa sahip 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ Super AMOLED ekranla geliyor. Yeni model, selefinde yer alan çentikli ekranı terk ederek, daha modern delikli ekran tasarımına geçiş yapıyor.
Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alan telefon, 6 GB veya 8 GB LPDDR5x RAM seçenekleriyle sunuluyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri bulunurken, hibrit SIM yuvası sayesinde microSD kart ile kapasite 2 TB'a kadar artırılabiliyor.
5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen cihaz, 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çıkan model için Samsung, 2032 yılına kadar toplam 6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor.
Cihazın diğer özellikleri arasında IP64 sertifikası, Gorilla Glass Victus+ koruması, yanda konumlandırılmış parmak izi okuyucu, çift SIM destekli 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve USB-C portu yer alıyor.
Galaxy A27 5G, Mavi, Siyah, Açık Pembe ve Açık Yeşil renk seçenekleriyle listeleniyor. Samsung henüz cihazın fiyatını açıklamış değil. Ancak resmi internet sitesinde yer alması, telefonun yakın zamanda daha fazla pazarda satışa sunulabileceğine işaret ediyor.
Samsung Galaxy A27 özellikleri
- Ekran: 6,7 inç. Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel , 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)
- Bellek: 6 GB/ 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50MP ana + 5MP ultra geniş + 2MP makro
- Ön Kamera: 12 MP
- Pil: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC
- İşletim sistemi: Android 16, One UI 8.5
- Renk: Mavi, Siyah, Açık Pembe ve Açık Yeşil
- Boyutlar: 162.4 x 78.2 x 7.8 mm, 200 gr