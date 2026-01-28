Samsung Galaxy A37 ve Galaxy A57 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un orta sınıf Galaxy A serisine iki yeni modelin daha katılması bekleniyor. Bunlar uzun süredir gündemde olan Galaxy A37 ve Galaxy A57 olacak. Daha önce akıllı telefonların sertifika sayfaları sızdırılmış ve böylece çoğu özelliği doğrulanmıştı. Şimdi ise Galaxy A37 ve Galaxy A57, ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Galaxy A37 ve A57 canlı olarak görüntülendi

Galaxy A57 tarafında tasarım dili büyük ölçüde Galaxy A56 ile benzerlik taşıyor. Ön yüzde delikli ekran tasarımı korunurken, arka bölümde sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Kamera adasının formunda ise küçük tasarım farklılıkları mevcut. Modelin metal çerçeveye sahip olduğu görülürken, ses ve güç tuşları Samsung'un "Key Island" olarak adlandırdığı çıkıntılı bölüm üzerinde konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Galaxy A37 cephesinde de benzer bir tasarım anlayışı söz konusu. Ön tarafta delikli ekran, arka tarafta ise dikey hizalanmış üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ancak bu modelde Key Island detayının biraz daha farklı uygulandığını söyleyelim. Tuşların bulunduğu çıkıntılı alanın alt kısmı daha dar tasarlanmış ve yalnızca üst bölüm yükseltilmiş durumda.

Samsung cephesinden Galaxy A37 ve Galaxy A57 hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak şirketin önceki takvimine bakıldığında, yeni modellerin yılın ilk aylarında tanıtılması olası görünüyor.

Galaxy A37 ve A57 neler sunacak?

Galaxy A57, ön yüzünde 6,6 inç büyüklüğünde Full HD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüklü bir AMOLED ekranla geliyor. Ekran altı parmak izi sensörü de doğrulanmış durumda. Geekbench kayıtlarında ise telefona güç verecek yonganın Exynos 1680 olduğu doğrulamıştı. Bellek ve depolama tarafında iki farklı yapılandırma bulunacak. 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

Kamera tarafında Galaxy A57, ön tarafta 12 megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafta ise 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro lensten oluşan üçlü bir kurulum bulunuyor. Ayrıca Android 16 ve 5.000mAh pil kapasitesi ile geliyor.

Galaxy A37 ise, A57 ile benzer bir ekranı paylaşacak. Pil bölümünde ise 6.000mAh civarında bir kapasiteye işaret ediliyor. Diğer detaylar ise henüz netleşmiş değil.

