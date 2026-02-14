Samsung Galaxy A37 ve Galaxy A57 Google Play Console'da görüldü

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Teknoloji devi Samsung’un yeni orta segment modelleri Galaxy A37 ve Galaxy A57, Google Play Console’da listelenerek resmi lansman öncesi önemli teknik detaylarını ortaya çıkardı. Listelemeler, her iki modelin de Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkacağını ve FHD+ çözünürlüğe sahip ekranlarla geleceğini doğruluyor.

Huawei Mate 80 Pro, 26 Şubat’ta küresel pazara çıkıyor 18 sa. önce eklendi

Galaxy A37 ve Galaxy A57, Galaxy S26 sonrası sahneye çıkabilir

Google Play Console verilerine göre Galaxy A37, şirket içi geliştirilen Exynos 1480 yonga setinden güç alacak. Bu işlemciye 1300 MHz hızında çalışan Xclipse 530 GPU eşlik ediyor. Listelemede cihazın 6 GB RAM ile görüntülendiği belirtilse de Samsung’un farklı bellek seçenekleri sunması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy A37’nin ekran tarafında 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde FHD+ bir panel sunacağı doğrulanmış durumda. Listelemede yer alan görsel siyah renk seçeneğini işaret ederken, daha önce ortaya çıkan render görüntüler cihazın lavanta tonlarında da sunulabileceğini göstermişti. Tasarım dili ise önceki nesille büyük ölçüde benzerlik taşıyor.

Galaxy A57 tarafında ise daha dikkat çekici bir donanım güncellemesi söz konusu. Cihazın Exynos 1680 işlemciyle geleceği belirtiliyor. Bu yonga seti, Galaxy A56’da kullanılan Exynos 1580’e kıyasla nesilsel bir yükseltme anlamına geliyor. İşlemciye 1200 MHz hızında çalışan Xclipse 550 GPU eşlik ediyor ve listelemede 8 GB RAM konfigürasyonu yer alıyor. Bu kombinasyon, özellikle çoklu görev performansı ve grafik yoğun uygulamalarda önceki modele kıyasla daha akıcı bir deneyim hedeflendiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy A57’nin tasarım detayları da listeleme sayesinde netleşmiş durumda. Ön yüzde ortalanmış delikli kamera tasarımı ve ince çerçeveler dikkat çekerken arka tarafta üçlü kamera modülünü barındıran dikdörtgen bir yerleşim görülüyor. Ayrıca listelemede cihazın griye yakın bir renk tonuyla gösterildiği ifade ediliyor. Ekran çözünürlüğü ise Galaxy A37 ile aynı şekilde 1080 x 2340 piksel FHD+ seviyesinde.

Son olarak yeni raporlara göre Galaxy A37 ve Galaxy A57’nin Google Play Console’da görünmesi, lansmanın teknik hazırlık aşamasının büyük ölçüde tamamlandığını gösteriyor. Özellikle Küresel lansmanın Galaxy S26 serisinden kısa süre sonra gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A37 ve Galaxy A57 Google Play Console'da görüldü

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: