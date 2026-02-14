Samsung Galaxy A37 ve Galaxy A57 Google Play Console'da görüldü

Galaxy A37 ve Galaxy A57, Galaxy S26 sonrası sahneye çıkabilir
Google Play Console verilerine göre Galaxy A37, şirket içi geliştirilen Exynos 1480 yonga setinden güç alacak. Bu işlemciye 1300 MHz hızında çalışan Xclipse 530 GPU eşlik ediyor. Listelemede cihazın 6 GB RAM ile görüntülendiği belirtilse de Samsung’un farklı bellek seçenekleri sunması bekleniyor.
Galaxy A57 tarafında ise daha dikkat çekici bir donanım güncellemesi söz konusu. Cihazın Exynos 1680 işlemciyle geleceği belirtiliyor. Bu yonga seti, Galaxy A56’da kullanılan Exynos 1580’e kıyasla nesilsel bir yükseltme anlamına geliyor. İşlemciye 1200 MHz hızında çalışan Xclipse 550 GPU eşlik ediyor ve listelemede 8 GB RAM konfigürasyonu yer alıyor. Bu kombinasyon, özellikle çoklu görev performansı ve grafik yoğun uygulamalarda önceki modele kıyasla daha akıcı bir deneyim hedeflendiğini gösteriyor.
Son olarak yeni raporlara göre Galaxy A37 ve Galaxy A57'nin Google Play Console'da görünmesi, lansmanın teknik hazırlık aşamasının büyük ölçüde tamamlandığını gösteriyor. Özellikle Küresel lansmanın Galaxy S26 serisinden kısa süre sonra gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.