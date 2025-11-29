Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A57 ve Galaxy A37'nin özellikleri ortaya çıktı

    Samsung Galaxy A serisinin yeni üyeleri Galaxy A37 ve Galaxy A57 olacak. Mart 2026'da gelmesi beklenen cihazların temel özellikleri şimdiden ortaya çıktı.       

    Samsung Galaxy A57 ve A37 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecek yıl iki premium Galaxy A telefonu piyasaya sürecek. Cihazlar, Mart 2026'da Galaxy A37 ve Galaxy A57 olarak gelecek ancak cihazların temel özellikleri şimdiden açıklandı.

    Samsung Galaxy A57 ve A37 özellikleri nasıl olacak?

    İki telefon birçok benzerliğe sahip olacak. Temel fark performansta olacak ve A57'yi amiral gemisi katili bir telefon yapacak. Galaxy A57, Samsung'un kendi ürettiği Exynos 1680 işlemci ve 12 GB RAM ile gelecek. Galaxy A37, günlük kullanım için yeterli olan 8 GB RAM ile birlikte Exynos 1480 işlemciye sahip olacak.

    Galaxy A57 ve A37, aynı ekranı paylaşacak. FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sağlayan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacaklar. Samsung’un bu modellerde metal çerçeveler kullandığı, arka paneli camdan yaptığı söyleniyor. İki telefon da toz ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikasına sahip olacak.

    Galaxy A serisinin yeni üyeleri, tahmini çıkış tarihi ​​göz önüne alındığında, Android 16 tabanlı One UI 8.0 ya da One UI 8.5 yazılımıyla gelecek. Samsung, Galaxy A36 ve A56 modellerinde 7 yıl güvenlik güncellemesi sözü vermişti. 2026 modeller de bu yazılım desteğini koruyacak. İşletim sistemi için 7 büyük güncelleme, amiral gemilerine özel kalmaya devam edebilir.

    Kamera, pil veya şarj konusunda herhangi bir güncelleme görmeyeceğiz. Galaxy A57 ve A37’nin 50 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel selfie kamerasının yanı sıra 45W şarj destekli 5000 mAh bataryayla geleceği söyleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 23 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 1 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 1 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 1 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 1 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 1 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 1 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arka tekerden gelen metal sürtme sesi annenin sinirliyken bedduası tutar mı ağırsağlam kahve saraybosna araç kiralama tavsiye stromberg keman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P-C65V
    ACER Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum