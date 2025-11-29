Samsung Galaxy A57 ve Galaxy A37'nin özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy A57 ve A37 özellikleri nasıl olacak?
İki telefon birçok benzerliğe sahip olacak. Temel fark performansta olacak ve A57'yi amiral gemisi katili bir telefon yapacak. Galaxy A57, Samsung'un kendi ürettiği Exynos 1680 işlemci ve 12 GB RAM ile gelecek. Galaxy A37, günlük kullanım için yeterli olan 8 GB RAM ile birlikte Exynos 1480 işlemciye sahip olacak.
Galaxy A57 ve A37, aynı ekranı paylaşacak. FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sağlayan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacaklar. Samsung’un bu modellerde metal çerçeveler kullandığı, arka paneli camdan yaptığı söyleniyor. İki telefon da toz ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikasına sahip olacak.
Galaxy A serisinin yeni üyeleri, tahmini çıkış tarihi göz önüne alındığında, Android 16 tabanlı One UI 8.0 ya da One UI 8.5 yazılımıyla gelecek. Samsung, Galaxy A36 ve A56 modellerinde 7 yıl güvenlik güncellemesi sözü vermişti. 2026 modeller de bu yazılım desteğini koruyacak. İşletim sistemi için 7 büyük güncelleme, amiral gemilerine özel kalmaya devam edebilir.
Kamera, pil veya şarj konusunda herhangi bir güncelleme görmeyeceğiz. Galaxy A57 ve A37’nin 50 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel selfie kamerasının yanı sıra 45W şarj destekli 5000 mAh bataryayla geleceği söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
