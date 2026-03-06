Samsung Galaxy A37 ve Galaxy A57'nin tüm özellikleri ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, çok yakında yeni orta seviye modelleri Galaxy A37 ve Galaxy A57'yi tanıtacak. Cihazların fiyatları ve birçok özelliği ortaya çıksa da, tüm detayları bilinmiyordu. Android Headlines tarafından paylaşılan bir rapor, cihazlara dair neredeyse tüm detayları ortaya koydu.

Samsung Galaxy A37 beklenen özellikler

Bu bilgilere göre Galaxy A37, selefiyle aynı olan 6,7 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelecek. İşlemci tarafında ise önemli bir değişiklik var. Yeni modelde mevcut cihazdaki Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 yerine Exynos 1480 yonga seti yer alacak. Telefonun 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle sunulacağı, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB alternatiflerinin korunacağı belirtiliyor. Yazılım tarafında cihazın kutudan One UI 8.5 arayüzü ve Android 16 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.

Kamera tarafında ise küçük bir yükseltme söz konusu. Galaxy A37’de 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 5 megapiksel makro kamera bulunacağı belirtiliyor. Önceki modelde ultra geniş kameranın 8 megapiksel olduğu düşünülürse burada bir iyileştirme yapılmış oluyor. Ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası korunuyor.

Batarya kapasitesi ve şarj tarafında büyük bir değişiklik yok. Cihazın 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 45 W kablolu hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 yer alacak. Boyutlarının 162.9 x 78.2 x 7.4 mm olacağı ve 196 gram ağırlığında olacağı ifade ediliyor. Renk seçenekleri arasında Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome Lavender ve Awesome White bulunacak.

Samsung Galaxy A57 beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Galaxy A57 modeline gelindiğinde ise Samsung’un yine 6,7 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran kullanacağı söyleniyor. Bu ekran da selefi olan Galaxy A56 ile aynı özellikleri taşıyor. Ancak yeni modelde ekran çerçevelerinin bir miktar inceleceği belirtiliyor.

İşlemci tarafında ise Exynos 1580 yerine Samsung'un yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1680 cihaza güç verecek. RAM ve depolama seçeneklerinin ise değişmeyeceği ve yine 6 GB veya 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri sunulacağı ifade ediliyor.

Galaxy A57’de kamera tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Arka tarafta 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 5 megapiksel makro kameradan oluşan sistemin korunacağı söyleniyor.

Batarya kapasitesi yine 5.000 mAh olacak ve 45 W kablolu hızlı şarj desteği sunulacak. Ancak bağlantı özellikleri biraz daha güncellenmiş durumda. Bu modelde Wi-Fi 6 yerine Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 yerine Bluetooth 6.0 teknolojileri kullanılacak.

Rapora göre telefon 161.5 x 76.9 x 6.9 mm ölçülerinde olacak ve 192 gram ağırlığında gelecek. Bu da, telefonun selefine göre biraz daha küçük boyutlara sahip olacağı anlamına geliyor. Samsung’un cihazı Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac ve Awesome Navy renk seçenekleriyle satışa sunması bekleniyor.

