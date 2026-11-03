Samsung Galaxy A38'den beklenen haber geldi: Batarya kapasitesi artıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A serisinde yıllardır kullandığı 5.000 mAh batarya kapasitesini nihayet artırmaya hazırlanıyor. Yeni sızıntılara göre 2027 yılında tanıtılması beklenen Galaxy A38, 6.000 mAh bataryasıyla serinin Avrupa pazarında sunulan en büyük bataryalı modellerinden biri olacak.

Sızıntıya göre Galaxy A38, 5.882 mAh nominal (rated) kapasiteye sahip bir bataryayla donatılacak. Bu değerin pazarlama materyallerinde 6.000 mAh tipik kapasite olarak duyurulması bekleniyor. Böylece yeni model, önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha büyük bir batarya sunacak. Ancak Samsung'un bu modelde silikon-karbon batarya teknolojisini kullanması beklenmiyor.

Galaxy A58'in batarya kapasitesi konusunda ise şimdilik kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Samsung'un bu modelde de 6.000 mAh bataryaya yer vermesi veya Galaxy A38 ile aynı batarya hücresini kullanması ihtimaller arasında.

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Galaxy A38 kamera özelliklerinde büyük değişiklik beklenmiyor

Galaxy A38'in ortaya çıkan kamera özellikleri, Samsung'un bu alanda önemli bir yenilik planlamadığını gösteriyor. İddiaya göre cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kamera bulunacak. Ön tarafta ise 12 megapiksel selfie kamerasına yer verilecek.

Samsung Galaxy A38 ne zaman tanıtılacak?

Samsung Galaxy A38'in, Galaxy A58 ile birlikte 2027 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Galaxy A serisinde son yıllarda görülen fiyat artışlarının devam etmesi beklenirken Galaxy A38'in Avrupa başlangıç fiyatının 500 euro seviyesine yaklaşabileceği tahmin ediliyor. Hatırlatmak gerekirse Galaxy A36, 2025 yılında 379 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Bu yıl piyasaya çıkan Galaxy A37'nin başlangıç fiyatı ise 429 euro olmuş, daha sonra 469 euro seviyesine yükselmişti.

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