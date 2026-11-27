Yapay Zeka Özeti:
- Samsung’un yeni orta segment telefonu Galaxy A38’in teknik detayları netleşti. Geekbench testlerinde görünen cihaz, MediaTek Dimensity 7500 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 6.000 mAh bataryayla öne çıkan model, selefine kıyasla yüzde 20 daha fazla pil ömrü ve yüksek işlemci performansı vaat ediyor. Android 17 ile kutudan çıkacak telefonun önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor.
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Galaxy A38, MediaTek Dimensity 7500 işlemciyle geliyor
Samsung'un SM-A386B model numarasını taşıyan yeni akıllı telefonu Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Şirketin model isimlendirme politikası dikkate alındığında bu cihazın Galaxy A38 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Benchmark kaydı, telefonun MediaTek'in Dimensity 7500 işlemcisini kullanacağını gösteriyor.
Geekbench kayıtlarına göre Galaxy A38, 6 GB RAM ile test edildi ve Android 17 işletim sistemini çalıştırıyor. Telefonun Android 17 tabanlı One UI 9.5 arayüzüyle satışa sunulması bekleniyor. Cihaz, Geekbench'in tek çekirdek testinden 928, çoklu çekirdek testinden ise 2.687 puan alıyor. Geliştirme aşamasındaki bir prototipe ait olabilecek bu sonuçların, ticari sürüm piyasaya çıkana kadar değişmesi mümkün.
İlk performans tahminlerine göre Dimensity 7500, Galaxy A37'deki Exynos 1480'e kıyasla işlemci performansında yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20 arasında artış sağlayabilir. Grafik performansının ise mevcut modele yakın seviyede kalması bekleniyor.
Batarya kapasitesi de artıyor
Galaxy A38'in pil ömrü konusunda önemli bir yükseltme sunması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre Samsung, yeni modelde 6.000 mAh tipik kapasiteli bir bataryaya yer verebilir. Bu değer, Galaxy A37'nin 5.000 mAh kapasiteli bataryasına kıyasla yüzde 20 daha yüksek kapasite anlamına geliyor. Daha büyük bataryanın, Dimensity 7500 işlemcisinin enerji verimliliğiyle birleştirilmesi Galaxy A38'in kullanım süresini önemli ölçüde artırabilir.
Samsung'un Galaxy S27 serisini Şubat 2027'de tanıtmasının ardından Galaxy A38 ve Galaxy A58 modellerini Mart ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-a38-mediatek-processor-longer-battery-life/ https://x.com/tarunvats33/status/2125944207718445144 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli