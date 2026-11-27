Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung’un yeni orta segment telefonu Galaxy A38’in teknik detayları netleşti. Geekbench testlerinde görünen cihaz, MediaTek Dimensity 7500 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 6.000 mAh bataryayla öne çıkan model, selefine kıyasla yüzde 20 daha fazla pil ömrü ve yüksek işlemci performansı vaat ediyor. Android 17 ile kutudan çıkacak telefonun önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtması beklenen yeni orta segment telefonu Galaxy A38 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Geekbench veri tabanında görüntülenen akıllı telefonun MediaTek Dimensity 7500 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor. Daha verimli üretim süreciyle geliştirilen yeni yonga seti ve 6.000 mAh kapasiteli batarya, Galaxy A38'in selefine kıyasla çok daha uzun pil ömrü sunmasını sağlayabilir.

Galaxy A38, MediaTek Dimensity 7500 işlemciyle geliyor

Samsung'un SM-A386B model numarasını taşıyan yeni akıllı telefonu Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Şirketin model isimlendirme politikası dikkate alındığında bu cihazın Galaxy A38 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Benchmark kaydı, telefonun MediaTek'in Dimensity 7500 işlemcisini kullanacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Dimensity 7500, Galaxy A37'de kullanılan Exynos 1480'e kıyasla daha yeni CPU çekirdekleri ve daha verimli bir üretim süreciyle öne çıkıyor. TSMC'nin 4 nm N4P üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci, 2,6 GHz hızında çalışan dört C1-Pro çekirdeği ve 2 GHz frekansında çalışan dört C1-Nano çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise Mali-G625 MC2 GPU bulunuyor.

Geekbench kayıtlarına göre Galaxy A38, 6 GB RAM ile test edildi ve Android 17 işletim sistemini çalıştırıyor. Telefonun Android 17 tabanlı One UI 9.5 arayüzüyle satışa sunulması bekleniyor. Cihaz, Geekbench'in tek çekirdek testinden 928, çoklu çekirdek testinden ise 2.687 puan alıyor. Geliştirme aşamasındaki bir prototipe ait olabilecek bu sonuçların, ticari sürüm piyasaya çıkana kadar değişmesi mümkün.

İlk performans tahminlerine göre Dimensity 7500, Galaxy A37'deki Exynos 1480'e kıyasla işlemci performansında yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20 arasında artış sağlayabilir. Grafik performansının ise mevcut modele yakın seviyede kalması bekleniyor.

iPhone 20 Pro özel seramik versiyonla gelebilir 7 sa. önce eklendi

Batarya kapasitesi de artıyor

Galaxy A38'in pil ömrü konusunda önemli bir yükseltme sunması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre Samsung, yeni modelde 6.000 mAh tipik kapasiteli bir bataryaya yer verebilir. Bu değer, Galaxy A37'nin 5.000 mAh kapasiteli bataryasına kıyasla yüzde 20 daha yüksek kapasite anlamına geliyor. Daha büyük bataryanın, Dimensity 7500 işlemcisinin enerji verimliliğiyle birleştirilmesi Galaxy A38'in kullanım süresini önemli ölçüde artırabilir.

Samsung'un Galaxy S27 serisini Şubat 2027'de tanıtmasının ardından Galaxy A38 ve Galaxy A58 modellerini Mart ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A38'in işlemcisi ortaya çıktı: İşte ilk sonuçlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: