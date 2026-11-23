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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy A38, kamera tarafında beklenmedik bir gerilemeyle gelebilir. Ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz, önceki modele kıyasla daha küçük bir ana kamera sensörüne sahip olacak. 50 megapiksellik bu yeni sensör, özellikle gece çekimlerinde fotoğraf kalitesini düşürebilir. A58 modeli ise mevcut kamerasını korurken, her iki yeni cihazda da telefoto lens yer almayacak. Bu tercih, özellikle fotoğraf odaklı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy A38 hakkında ortaya çıkan son sızıntı, kamera tarafında önemli bir gerilemeye işaret ediyor. İddiaya göre cihaz, Galaxy A37'de kullanılan ana kamera sensöründen daha küçük bir sensörle gelecek. Bu durum, özellikle düşük ışıkta fotoğraf çekmek isteyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.

SammyGuru tarafından paylaşılan sızıntıya göre Samsung Galaxy A38, 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera sensörüyle donatılacak. İsimsiz ticaret kayıtlarına dayandırılan bu bilgi, Galaxy A38'in kamera donanımında önemli bir değişikliğe gidileceğini ortaya koyuyor.

Galaxy A38'in ana kamerası küçülüyor

Galaxy A38'de kullanılacağı belirtilen Sony IMX882 sensörü, 1/1,95 inç boyutuna sahip. Buna karşılık mevcut Galaxy A37 modelinde 1/1,56 inç büyüklüğünde bir ana kamera sensörü bulunuyor. Dolayısıyla yeni modelin daha küçük bir sensöre geçmesi bekleniyor. Samsung bu sensörü daha önce Galaxy A36 modelinde de kullanmıştı.

Sensör boyutu, akıllı telefon kameralarının görüntü kalitesini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Daha büyük sensörler, daha fazla ışık yakalayabildiği için özellikle gece çekimlerinde daha aydınlık ve daha az gürültülü fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca daha fazla ayrıntının korunmasına ve hareketli nesnelerin daha az bulanık görünmesine yardımcı oluyor.

Daha küçük sensör kullanılması ise portre fotoğraflarında doğal arka plan bulanıklığının daha sınırlı kalmasına neden olabilir. Bu durumda Samsung'un portre modunda istenen sonucu elde etmek için yazılımsal görüntü işlemeye daha fazla ağırlık vermesi gerekebilir.

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Galaxy A58'in kamera detayları da ortaya çıktı

Aynı sızıntıda Galaxy A58 modelinin kamera özellikleriyle ilgili de bilgiler paylaşıldı. Buna göre Samsung Galaxy A58, 50 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX906 ana kamera sensörünü kullanacak. Bu sensör, mevcut Galaxy A57 modelinde de yer alıyor ve 1/1,56 inç boyutuyla Galaxy A38'de kullanılacağı iddia edilen IMX882'den daha büyük.

Bu tercih, Galaxy A58'in ana kamera donanımında selefine kıyasla önemli bir değişiklik yapılmayacağını gösteriyor. Böylece Samsung'un iki yeni orta segment modeli arasında kamera donanımı bakımından belirgin bir fark oluşabilir.

GalaxyClub'ın daha önce paylaştığı bilgilere göre Galaxy A38 ve Galaxy A58 modellerinin ikisinde de 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kamera bulunacak. Bu nedenle yeni modellerde telefoto kamera bekleyen kullanıcıların beklentileri karşılanmayabilir.

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Samsung Galaxy A38, selefinden daha kötü bir kamerayla gelebilir

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