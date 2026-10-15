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    Samsung Galaxy A38 ve Galaxy A58’in kamera özellikleri sızdırıldı

    Samsung’un 2027 yılında tanıtması beklenen Galaxy A38 ve Galaxy A58 modellerinin kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, yeni telefonlarında kamera donanımını büyük ölçüde koruyacak.

    Samsung Galaxy A38 ve Galaxy A58’in kamera özellikleri sızdırıldı
    Samsung, gelecek yılın akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy S27 serisinin ardından tanıtılması beklenen Galaxy A38 ve Galaxy A58 modelleriyle ilgili yeni bilgiler, özellikle kamera tarafında önemli bir donanım değişikliği olmayacağına işaret ediyor. GalaxyClub tarafından paylaşılan bilgilere göre her iki telefon da önceki nesillerde kullanılan kamera çözünürlüklerini koruyacak.

    Galaxy A38, Galaxy A37 ile aynı kameraları kullanabilir

    Daha uygun fiyatlı orta segmentte konumlandırılması beklenen Galaxy A38’in arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kamera bulunacağı belirtiliyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) ve otomatik odaklama (AF) özelliklerine sahip olması beklenen ana kameraya, ön tarafta 12 megapiksellik selfie kamerası eşlik edecek.

    Bu donanım, Galaxy A37’de kullanılan kamera sistemiyle aynı. Bu nedenle Galaxy A38’in fotoğraf kalitesinde büyük bir sıçrama yapması beklenmiyor. Samsung’un yeni görüntü işleme algoritmaları ve yazılım optimizasyonları sayesinde renk doğruluğu, dinamik aralık ve düşük ışık performansında bazı iyileştirmeler sunması mümkün olsa da bunun ne ölçüde gerçekleşeceği henüz bilinmiyor.

    Galaxy A58’de de önemli bir kamera yükseltmesi beklenmiyor

    Samsung Galaxy A38 ve Galaxy A58’in kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A58 tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Sızıntıya göre telefon, 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kameradan oluşan arka kamera sistemini koruyacak. Ön tarafta ise 12 megapiksellik bir kamera yer alacak. Böylece Galaxy A58, kamera çözünürlükleri bakımından Galaxy A57 ile aynı seviyede kalacak.

    Özellikle 5 megapiksellik makro kameranın korunması dikkat çekiyor. İlk olarak 2020 yılında Galaxy A51 modelinde kullanılan bu kamera, Galaxy A58’in piyasaya çıkması beklenen 2027 yılında yaklaşık yedi yıllık bir donanım olacak. Samsung’un bu sensör yerine daha kullanışlı bir telefoto kamera tercih etmesi, uzaktaki nesneleri optik yakınlaştırmayla fotoğraflamak isteyen kullanıcılar açısından daha anlamlı bir yükseltme olabilirdi.

    Bununla birlikte çözünürlüklerin aynı olması, Samsung’un mutlaka aynı sensörleri kullanacağı anlamına gelmiyor. Şirketin daha yeni veya daha büyük sensörlere geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Dolayısıyla kamera çözünürlükleri değişmese bile gerçek kullanımda görüntü kalitesinin aynı kalacağı kesin olarak söylenemez.

    Samsung neden kamera donanımını değiştirmiyor?

    Her iki modelde de kamera donanımının büyük ölçüde korunmasının arkasında artan bileşen maliyetleri bulunabilir. Özellikle bellek çiplerindeki fiyat artışları, akıllı telefon üreticilerinin maliyetleri kontrol altında tutmak için farklı donanım bileşenlerinde daha sınırlı yükseltmelere yönelmesine neden oluyor. Samsung’un da yeni Galaxy A serisi modellerinde önemli kamera değişiklikleri yerine işlemci ve yazılım tarafındaki geliştirmelere öncelik vermesi bekleniyor.

    Galaxy A38 ve Galaxy A58’in önümüzdeki sene Mart-Nisan aylarında tanıtılması bekleniyor. Cihazların teknik özellikleri ise henüz ortaya çıkmış değil. 

    Kaynakça https://www.galaxyclub.nl/samsung/galaxy-a38/ https://www.galaxyclub.nl/samsung/galaxy-a58/
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