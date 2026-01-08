Giriş
    Galaxy A57, Galaxy A37 ve Galaxy A07 5G'nin tanıtım tarihi sızdırıldı

    Samsung'un yakında piyasaya çıkacak olan Galaxy A57, Galaxy A37 ve Galaxy A07 5G modellerine ilişkin tanıtım takvimi paylaşıldı.                                

    Samsung Galaxy A57, A37 ve A07 5G'nin tanıtım tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakında Galaxy A serisini yeni modellerle genişletecek. Bu modeller arasında Galaxy A07 5G, Galaxy A37 ve Galaxy A57 bulunuyor. Yeni bir sızıntı, telefonların çıkış tarihine dair ayrıntıları ortaya koyuyor.

    X platformunda paylaşım yapan Abhishek Yadav’a göre Samsung, Galaxy A57’yi bazı içerik üreticilerine göndermiş durumda. Bu da cihazın resmi lansmanının çok yakın olduğuna işaret ediyor. Kaynak, bir paylaşımında ise Galaxy A57 ve Galaxy A37’nin Şubat ayının ilk ya da ikinci haftasında tanıtılacağı, Galaxy A07 5G’nin ise Ocak ayının sonuna doğru piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

    Üç telefon hakkında şu ana kadar bilinenler

    Sızıntılara göre Galaxy A57, Galaxy A56’ya kıyasla daha güçlü ve güncel Exynos 1680 işlemciye ve yenilenmiş bir kamera sistemine sahip olacak. Ayrıca cihazda, Çinli CSOT'dan tedarik edilen esnek OLED ekranın kullanılacağı söyleniyor. Bu sayede daha ince çerçevelere sahip olabilir.

    Galaxy A37 cephesinde ise en dikkat çekici yenilik yine kamera tarafında olacak gibi görünüyor. Cihazın daha büyük bir ana kamera sensörüne sahip olması bekleniyor. Galaxy A07 5G’ye gelince, performans açısından büyük bir sıçrama sunmasa da, daha yüksek kapasiteli bir batarya (6.000 mAh) ile kullanıcıların karşısına çıkacağı iddia ediliyor. 

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

