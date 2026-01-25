Samsung Galaxy A57'nin tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?

Cihaza ait görüntüler Çin’de yapılan bir düzenleyici başvuru dosyasında yer aldı. Ortaya çıkan görseller, Galaxy A57'nin selefiyle benzer bir kamera tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Ancak selefinden farklı olarak kamera adasının bir miktar daha büyük olduğu görülüyor.
Samsung Galaxy A57 beklenen özellikler
Donanım tarafında ise cihazın Exynos 1680 işlemciyle gelmesi, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı sunması bekleniyor. Kamera tarafında büyük bir yenilik öngörülmezken, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 45W hızlı şarj desteği ihtimaller arasında yer alıyor.
TENAA verilerine göre Galaxy A57, 161,5 x 76,8 x 6,9 mm ölçülerinde ve 182 gram ağırlığında olacak. Bu da telefonun selefine göre biraz daha küçük, ince ve hafif olacağı anlamına geliyor. Telefonun ön yüzünde ise 6,6 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran yer alacak.
Samsung Galaxy A57'nin, Galaxy A37 ile birlikte 2026'nın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Kesin tarih ise henüz bilinmiyor.
