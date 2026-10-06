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    Fiyat performans canavarı Galaxy A57, One UI 9 güncellemesini almaya başladı

    Samsung, bir ay süren beta testinin ardından Galaxy A57 için kararlı One UI 9.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Android 17 güncellemesi, ilk olarak Güney Kore'deki kullanıcılara sunuldu.

    Samsung Galaxy A57 One UI 9 (Android 17) güncellemesi geldi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A57 için kararlı One UI 9 güncellemesini dağıtmaya başladı. Bu, Android 17 tabanlı yazılımı alan, amiral gemisi olmayan ilk Galaxy telefon olma özelliğini taşıyor. Dağıtım, cihazın Galaxy Quantum 7 adıyla da bilindiği Güney Kore'de başladı, önümüzdeki günlerde daha geniş çaplı yayınlanma bekleniyor.

    Galaxy A57 için One UI 9 kademeli olarak gelecek

    Samsung Galaxy A57'nin Kore versiyonu, A576SKSU2BZIE sürüm numarasıyla kararlı One UI 9 güncellemesini almaya başladı. Dağıtım süreci, markanın Galaxy S24 serisi, Fold 6 ve Flip 6 için güncellemeyi yayınladığı gün başladı. Daha da önemlisi bu adım, orta segment modeller için kararlı One UI 9 sürümünün yayınlandığını gösteriyor; zira güncelleme şimdiye kadar yalnızca Samsung’un amiral gemisi Galaxy S ve Z modelleriyle sınırlı kalmıştı.

    One UI 9 güncellemesi ne yenilik getiriyor?

    One UI 9, desteklenen cihazlarda yeni Galaxy AI özellikleri de dahil olmak üzere Galaxy deneyimine çeşitli yenilikler getiriyor. Güncelleme ayrıca Hızlı Panel iyileştirmeleri, yeni özelleştirme seçenekleri, Samsung Notes geliştirmeleri ve ek gizlilik ve güvenlik özellikleri sunuyor. Yine de bazı özelliklerin bütçe dostu ve orta segment modellere gelmeyebileceğini belirtmekte fayda var.

    Bununla birlikte, Galaxy A57 için yayınlanan bu kararlı sürüm, Samsung’un orta segment telefonları için çok daha kapsamlı One UI 9 dağıtımının başlangıcı olabilir. Şirket halihazırda çeşitli Galaxy A ve Galaxy M modellerinde yazılımı test ediyor; dolayısıyla uygun diğer cihazların da zamanla güncellemeyi alması bekleniyor.

    Şimdilik Kore'deki Galaxy A57 kullanıcıları, Ayarlar - Yazılım güncellemesi yolunu izleyerek güncellemeyi yükleyebiliyor. One UI 9, ülke/bölge, operatör ve modele göre kademeli olarak yayınlanıyor. One UI 9.5 henüz kimse için kullanıma sunulmadı.

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