    Samsung Galaxy A57 ve A37 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, Galaxy A57 ve Galaxy A37 modellerini tanıttı. Yeni nesil orta segment telefonlar, IP68 sertifikası, gelişmiş işlemciler ve AI destekli kamera özellikleriyle geliyor.

    Samsung, orta segmentteki güçlü konumunu sürdürmek için Galaxy A serisini yeniledi. Geçtiğimiz yılın en çok satan modellerinden Galaxy A56'nın ardından gelen Samsung Galaxy A57 ve Samsung Galaxy A37, performans, dayanıklılık ve yazılım tarafında önemli güncellemeler sunuyor.

    Yeni seride en dikkat çeken değişimlerden biri dayanıklılık tarafında yapılmış. Her iki model de bu yıl IP68 sertifikasına kavuşmuş durumda. Önceki nesilde IP67 seviyesinde kalan koruma, artık suya ve toza karşı daha güçlü hale getirilmiş. Galaxy A57 tarafında ise daha ince (6.9 mm) ve metal çerçeveli tasarım mevcut.

    Son olarak A37 modeli plastik yapısını korurken benzer boyutlarda kalmaya devam ediyor. Performans tarafında Galaxy A57, Exynos 1680 yonga seti ile geliyor. 4nm üretim sürecinden çıkan bu çip, yeni Xclipse 550 GPU ve 19.6 TOPS seviyesine ulaşan NPU ile özellikle yapay zeka işlemlerinde ciddi bir sıçrama sunacak. 

    Galaxy A37 ise daha mütevazı bir konumda. Cihazda Exynos 1480 işlemci yer alıyor. Bu çip daha önce Galaxy A55 modelinde kullanılmıştı. Her iki model de 6.7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranla geliyor. 1080p+ çözünürlük sunan panel Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor.

    Batarya tarafında ise 5.000 mAh kapasite ve 45W hızlı şarj desteği mevcut. Samsung'un verdiği bilgilere göre cihazlar yaklaşık 30 dakikada %60 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Kamera tarafında benzer bir yapı korunurken bazı farklar var. Her iki modelde de 50 MP ana kamera ve 12 MP ön kamera yer alıyor. Ancak Galaxy A57, 12 MP ultra geniş açı sensörü ile gelirken A37'de bu kamera 8 MP seviyesinde kalıyor.

    6 yıl güncelleme ve dahası

    Ayrıca A57 modeli, "Best Face", "Auto Trim" ve geliştirilmiş nesne silme gibi yapay zeka destekli özelliklerle daha gelişmiş bir kamera deneyimine sahip. Yazılım tarafında her iki model de Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile kutudan çıkıyor. Samsung, cihazlara 6 yıl boyunca güncelleme desteği sunacağını belirtiyor. Bu destek hem Android sürüm güncellemelerini hem de güvenlik yamalarını kapsıyor.

    Fiyatlandırma tarafında Galaxy A37'nin başlangıç fiyatı 450 dolar (Avrupa'da 430 euro), Galaxy A57’nin ise 550 dolar (Avrupa’da 530 euro) seviyesinde. Cihazların 9-10 Nisan tarihleri arasında satışa sunulması planlanıyor. 

    Samsung Galaxy A37 özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, 1080p+, 120Hz
    • İşlemci: Exynos 1480
    • RAM / Depolama: 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB
    • Arka Kamera: 50 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 5 MP (makro)
    • Ön Kamera: 12 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Dayanıklılık: IP68
    • Tasarım: Plastik gövde, 7.4 mm kalınlık, 196g
    • Yazılım: Android 16, One UI 8.5 (6 yıl güncelleme)

    Samsung Galaxy A57 özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, 1080p+, 120Hz
    • İşlemci: Exynos 1680 (4nm)
    • GPU: Xclipse 550
    • Yapay Zeka (NPU): 19.6 TOPS
    • RAM / Depolama: 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB, 12/512GB
    • Arka Kamera: 50 MP (ana) + 12 MP (ultra geniş) + 5 MP (makro)
    • Ön Kamera: 12 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Dayanıklılık: IP68
    • Tasarım: Metal çerçeve, 6.9 mm kalınlık, 179g
    • Yazılım: Android 16, One UI 8.5 (6 yıl güncelleme)
    • Ek özellikler: Best Face, Auto Trim, gelişmiş Object Eraser, ses transkripsiyonu
