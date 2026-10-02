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    Samsung çıldırdı: Galaxy A57 ve A37 modellerine de zam geldi!

    Samsung, Galaxy S26 serisinin ardından popüler Galaxy A telefonlarının da Türkiye fiyatına zam yaptı. İşte Galaxy A57 ve Galaxy A37 5G modellerinin güncel fiyatı:

    Samsung Türkiye Galaxy A57 & Galaxy A37 fiyat zam Tam Boyutta Gör
    RAM krizi nedeniyle, Samsung'un kendi Galaxy A serisi telefonları da dahil olmak üzere pek çok akıllı telefon 2026'da daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürüldü. Ne yazık ki, çok satan Samsung telefonlar için daha kötü haberler var. Samsung, Galaxy S26 serisinin yanında Galaxy A serisinden popüler iki telefonun (Galaxy A57 ve Galaxy A37) fiyatına zam yaptı.

    Galaxy A serisi telefonların fiyatları dünya genelinde zamlandı!

    ABD'de Galaxy A57 5G fiyatı 549,99 dolardan 599,99 dolara çıktı. Galaxy A37 5G telefonun fiyatı 449,99 dolardan 489,99 dolara yükseldi. Galaxy A27 5G’nin fiyatı 349,99 dolardan 379,99 dolara, Galaxy A17 5G’nin fiyatı ise 249,99 dolardan 269,99 dolara çıktı.

    Samsung Türkiye Online Mağazası’na bakıldığında ise, 2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Galaxy A57’nin fiyatı 33.499 TL’den başlıyor. Galaxy A37 modelinin fiyatı ise 25.999 TL’den başlıyor. Bu fiyatlar, 8GB RAM 128GB depolama alanlı modeller için geçerli.

    Öte yandan, Galaxy A17 modeli 12.999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de çıkış yapmıştı. Telefonun şimdiki fiyatı 16.999 TL.

    Samsung Galaxy A57 & A37 Türkiye fiyatları
    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı
    Galaxy A57 5G 8GB/128GB 32.499 TL 33.499 TL % 3,07
    Galaxy A57 5G 8GB/256GB 36.499 TL 37.499 TL % 2,73
    Galaxy A37 5G 8GB/256GB 29.499 TL 30.499 TL % 3,38

    Samsung, Galaxy A57 ve A37 telefonlarını Mart ayında tanıttı, Türkiye’de Nisan’da satışa sundu. Geçtiğimiz Ağustos ayında iki modele de zam geldi. Telefonların çıkış fiyatları ise şu şekilde:

    • Samsung Galaxy A57 5G 8GB/128GB: 30.499 TL
    • Samsung Galaxy A57 5G 8GB/256GB: 34.499 TL
    • Samsung Galaxy A37 5G 8GB/128GB: 23.499 TL
    • Samsung Galaxy A37 5G 8GB/256GB: 27.499 TL
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