Samsung çıldırdı: Galaxy A57 ve A37 modellerine de zam geldi!

Galaxy A serisi telefonların fiyatları dünya genelinde zamlandı!
ABD'de Galaxy A57 5G fiyatı 549,99 dolardan 599,99 dolara çıktı. Galaxy A37 5G telefonun fiyatı 449,99 dolardan 489,99 dolara yükseldi. Galaxy A27 5G’nin fiyatı 349,99 dolardan 379,99 dolara, Galaxy A17 5G’nin fiyatı ise 249,99 dolardan 269,99 dolara çıktı.
Samsung Türkiye Online Mağazası’na bakıldığında ise, 2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Galaxy A57’nin fiyatı 33.499 TL’den başlıyor. Galaxy A37 modelinin fiyatı ise 25.999 TL’den başlıyor. Bu fiyatlar, 8GB RAM 128GB depolama alanlı modeller için geçerli.
Öte yandan, Galaxy A17 modeli 12.999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de çıkış yapmıştı. Telefonun şimdiki fiyatı 16.999 TL.
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Zam Oranı
|Galaxy A57 5G 8GB/128GB
|32.499 TL
|33.499 TL
|% 3,07
|Galaxy A57 5G 8GB/256GB
|36.499 TL
|37.499 TL
|% 2,73
|Galaxy A37 5G 8GB/256GB
|29.499 TL
|30.499 TL
|% 3,38
Samsung, Galaxy A57 ve A37 telefonlarını Mart ayında tanıttı, Türkiye’de Nisan’da satışa sundu. Geçtiğimiz Ağustos ayında iki modele de zam geldi. Telefonların çıkış fiyatları ise şu şekilde:
- Samsung Galaxy A57 5G 8GB/128GB: 30.499 TL
- Samsung Galaxy A57 5G 8GB/256GB: 34.499 TL
- Samsung Galaxy A37 5G 8GB/128GB: 23.499 TL
- Samsung Galaxy A37 5G 8GB/256GB: 27.499 TL
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