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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung Galaxy A58 hakkında merakla beklenen yeni sızıntılar paylaşıldı. İddialara göre yeni model, selefi Galaxy A57 ile aynı Exynos 1680 işlemcisini kullanacak. İşlemci saat hızı biraz artırılsa da bu durumun günlük kullanım ve çoklu görev performansına belirgin bir etkisi olmayacağı düşünülüyor. Cihazın kamera tarafında da kayda değer bir yenilik sunmayacağı belirtiliyor. Galaxy A58 modeliyle birlikte tanıtılacak olan A38 ise yeni bir işlemci ve daha büyük pil ile gelecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy A58 hakkında ortaya çıkan sızıntılar, cihazın donanım tarafında büyük yenilikler sunmayacağını gösteriyor. Daha önce kamera özellikleriyle ilgili paylaşılan iddiaların ardından şimdi de telefonun işlemcisi hakkında yeni bilgiler geldi. Buna göre Galaxy A58, selefi Galaxy A57 ile aynı Exynos yonga setini kullanacak.

Galaxy A58, Exynos 1680 yonga setiyle gelebilir

X platformunda paylaşım yapan bir sızıntı kaynağına göre Samsung Galaxy A58, Exynos 1680 işlemcisiyle piyasaya sürülecek. Bu işlemci, mevcut Galaxy A57 modelinde de kullanılıyor. Ancak yeni modeldeki yonga setinin CPU çekirdeklerinin daha yüksek saat hızlarında çalışacağı iddia ediliyor.

Buna rağmen işlemcideki saat hızı artışının günlük kullanım performansında belirgin bir fark yaratması beklenmiyor. Dolayısıyla Galaxy A58'in uygulama açılışları, çoklu görev performansı ve genel kullanım deneyimi açısından Galaxy A57'ye kıyasla önemli bir sıçrama sunmayabilir.

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Kamera tarafındaki iddialar da benzer bir tabloya işaret ediyor. Daha önce ortaya çıkan bir sızıntı, Galaxy A58'in selefiyle tamamen aynı kamera donanımını kullanacağını öne sürmüştü. Bu iddialar doğru çıkarsa Samsung'un yeni modelde kamera ve işlemci tarafında büyük değişiklikler yapmayacağı anlaşılıyor.

Öte yandan Galaxy A58'in Galaxy A38 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Galaxy A38 hakkında ortaya çıkan Geekbench sonuçları ise daha farklı bir tabloya işaret ediyor. Yeni modelin selefinden farklı bir işlemciye geçeceği ve daha büyük kapasiteli bir bataryayla geleceği iddia ediliyor.

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Samsung Galaxy A58 selefiyle aynı işlemciyi kullanabilir

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