Samsung, temel Galaxy AI özelliklerinin ücretsiz kalacağını doğruladı

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy AI paketi ilk olarak Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıtıldı. Bu paket, Samsung ve Google tarafından desteklenen, hem cihaz üzerinde hem de bulut tabanlı yapay zeka özelliklerinden oluşuyor. Circle to Search gibi bazı işlevler zamanla diğer Android telefonlara da gelirken, pek çok özellik hala Samsung’a özel durumda. Galaxy AI ilk çıktığından beri uyumlu cihaz sahiplerine ücretsiz sunuluyordu. Ancak Samsung, bu özelliklerin ileride ücretli olabileceği ihtimalini açık bırakmıştı.

Görünüşe göre Samsung bu belirsizliği sessiz sedasız ortadan kaldırdı. Şirket, Galaxy AI tanıtım sayfasındaki dipnotlarda küçük ama önemli bir değişiklik yaptı. Başlangıçta dipnotta “Yapay zeka özelliklerinin 2025 sonuna kadar ücretsiz olduğu” ve “ücretsiz dönem sonrasında satın alma gerekebileceği” belirtiliyordu. Yılbaşında Samsung dipnot metnini güncelleyerek temel Galaxy AI özelliklerinin süresiz olarak ücretsiz kalacağını açıkça ifade etti.

Güncellenen açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “Samsung tarafından sunulan temel Galaxy AI özellikleri ücretsizdir. Gelecekteki sürümler, ücretli olarak sunulabilecek gelişmiş özellikler veya yeni hizmetler içerebilir. Üçüncü taraflarca sağlanan yapay zeka özellikleri için farklı şartlar geçerli olabilir.”

Ücretsiz kalacak yapay zeka özellikleri neler?

Samsung, temel Galaxy AI özelliklerini Samsung Hizmet Şartları belgesinde yer alan Gelişmiş Zeka (Advanced Intelligence) bölümünde listelenen işlevler olarak tanımlıyor. Bunlar arasında Call Assist, Writing Assist, Photo Assist, Interpreter, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Photo Ambient, Drawing Assist, Bixby, Health Assist, Now Brief ve Audio Eraser bulunuyor. Bu liste, bugüne kadar sunulan Galaxy AI özelliklerinin büyük bölümünü kapsıyor. Ancak Circle to Search gibi üçüncü taraflar tarafından desteklenen özellikler bu kapsama dahil değil.

Samsung’un yeni Galaxy AI destek sayfası da bu durumu netleştiriyor: “Samsung’un geliştirilmiş AI özellikleri ve tüm üçüncü taraf AI hizmetleri farklı koşullara tabi olabilir ve ücretli olabilir.” Bu yeni ifade, Samsung’a ileride ücretli gelişmiş Galaxy AI özellikleri sunma esnekliği tanıyor. Aynı zamanda kullanıcılara, cihazlarıyla birlikte gelen temel Galaxy AI özelliklerinin ücretsiz kalacağı konusunda da güvence sağlıyor.

