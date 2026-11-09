Samsung, Galaxy AI Premium planını test ediyor: Aylık 5 dolar!

Yapay Zeka Özeti: Oynat 3 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, yapay zeka özellikleri için aylık beş dolar değerindeki premium abonelik sistemini test ediyor. Test aşamasındaki abonelik paketi; yapay zeka ile video oluşturma, gelişmiş Bixby komutları ve daha yüksek kullanım limitleri sunuyor. Ücretsiz standart plan devam etse de kullanıcılar sınırları aştığında ek kredi satın almak veya ücretli pakete geçmek zorunda kalacak. Artan işlem maliyetleri nedeniyle gündeme gelen bu yeni modelin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Galaxy AI özellikleri, Samsung tarafından ilk tanıtıldıkları günden bu yana ücretsiz olarak sunuluyordu ancak şirket, gelecekte bu özellikler için ücret talep edebileceği uyarısını her zaman korumuştu. Görünüşe göre bu durum artık gerçekleşmek üzere. Samsung, bazı yapay zeka özelliklerinin ücretli abonelik modeline dahil edileceği aylık 4.99 dolarlık Galaxy AI Premium planını test ediyor.

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Ücretli planlarla daha yüksek kullanım limiti

Samsung, Galaxy AI Premium için erken erişim programı başlatacak. Bu program, abonelere Galaxy AI özelliklerini daha geniş kapsamda kullanma imkanı tanırken, yapay zeka özelliklerine dair kullanım detaylarını da görmelerini sağlayacak. Kullanıcıların bu test programına ayrıca dahil olmaları gerekecek ve test sürecinde yapılan harcamalar kendilerine iade edilecek.

Samsung, ücretsiz kalmaya devam edecek standart Galaxy AI planını da sunmaya devam edecek. Bu plan, Browsing Assist, Now Brief, Creative studio, Smart Capture, Samsung Klavye, Fotoğraf Asistanı ve Kişisel Asistan gibi özellikleri içerecek. Bu özellikler ücretsiz olmasına rağmen belirli kullanım sınırlarına tabi olacak. Sınır aşıldığında ise ya kredi satın almanız ya da 4 kat daha fazla kullanım imkanı sunan Max planına abone olmanız gerekecek.

Galaxy AI Premium neler sunacak?

Ücretli abonelik kapsamına girecek özellikler arasında ise; telefondan yapay zeka destekli videolar oluşturma, uygulamalardaki görevleri otomatikleştiren Bixby Action özelliği ve Daily Briefing yer alıyor. Ayrıca tüm Galaxy AI özellikleri için daha yüksek kullanım limitleri sunulacak.

Galaxy AI abonelik ücreti ne kadar olacak?

Galaxy AI aboneliği fiyatının aylık 4.99 dolar veya yıllık 47.99 dolar olacağı iddia ediliyor. Kredi paketlerinin ne kadar olacağı ise henüz net değil. Samsung Galaxy AI Premium planının ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir açıklama yapmadı. Üretken yapay zeka özellikleri ciddi miktarda işlem gücü gerektiriyor, bu işlem gücü de oldukça maliyetli. Görünüşe göre Samsung, bu maliyetleri artık kullanıcılara yansıtmayı düşünüyor.

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Samsung, Galaxy AI Premium planını test ediyor

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