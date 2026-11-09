Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy AI Premium planını test ediyor: Aylık 5 dolar!

    Samsung, aylık 4.99 dolar fiyatla sunulacak Galaxy AI Premium planını test ediyor. Ücretsiz Galaxy AI seçeneği de olacak ancak kullanım sınırlarına tabi olacak. İşte detaylar:

    Samsung Galaxy AI Premium planı aylık fiyatı 5 dolar Tam Boyutta Gör
    Galaxy AI özellikleri, Samsung tarafından ilk tanıtıldıkları günden bu yana ücretsiz olarak sunuluyordu ancak şirket, gelecekte bu özellikler için ücret talep edebileceği uyarısını her zaman korumuştu. Görünüşe göre bu durum artık gerçekleşmek üzere. Samsung, bazı yapay zeka özelliklerinin ücretli abonelik modeline dahil edileceği aylık 4.99 dolarlık Galaxy AI Premium planını test ediyor.

    Ücretli planlarla daha yüksek kullanım limiti

    Samsung, Galaxy AI Premium için erken erişim programı başlatacak. Bu program, abonelere Galaxy AI özelliklerini daha geniş kapsamda kullanma imkanı tanırken, yapay zeka özelliklerine dair kullanım detaylarını da görmelerini sağlayacak. Kullanıcıların bu test programına ayrıca dahil olmaları gerekecek ve test sürecinde yapılan harcamalar kendilerine iade edilecek.

    Samsung, ücretsiz kalmaya devam edecek standart Galaxy AI planını da sunmaya devam edecek. Bu plan, Browsing Assist, Now Brief, Creative studio, Smart Capture, Samsung Klavye, Fotoğraf Asistanı ve Kişisel Asistan gibi özellikleri içerecek. Bu özellikler ücretsiz olmasına rağmen belirli kullanım sınırlarına tabi olacak. Sınır aşıldığında ise ya kredi satın almanız ya da 4 kat daha fazla kullanım imkanı sunan Max planına abone olmanız gerekecek.

    Galaxy AI Premium neler sunacak?

    Ücretli abonelik kapsamına girecek özellikler arasında ise; telefondan yapay zeka destekli videolar oluşturma, uygulamalardaki görevleri otomatikleştiren Bixby Action özelliği ve Daily Briefing yer alıyor. Ayrıca tüm Galaxy AI özellikleri için daha yüksek kullanım limitleri sunulacak.

    Galaxy AI abonelik ücreti ne kadar olacak?

    Galaxy AI aboneliği fiyatının aylık 4.99 dolar veya yıllık 47.99 dolar olacağı iddia ediliyor. Kredi paketlerinin ne kadar olacağı ise henüz net değil. Samsung Galaxy AI Premium planının ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir açıklama yapmadı. Üretken yapay zeka özellikleri ciddi miktarda işlem gücü gerektiriyor, bu işlem gücü de oldukça maliyetli. Görünüşe göre Samsung, bu maliyetleri artık kullanıcılara yansıtmayı düşünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lne kaçtır passat variant neden tutulmuyor erkek nazarı nedir resident evil 0 türkçe yama harbiyeye nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Mpia Kamerasız Tuşlu Cep Telefonu
    Mpia Kamerasız Tuşlu Cep Telefonu
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Expertbook B1503CVA
    Asus Expertbook B1503CVA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum