Samsung'un rahatsız edici Galaxy AI önerileri nasıl kapatılır?

Verilerinizin Samsung sunucularına gönderilmesinden endişe duyuyor veya sürekli yapay zeka önerilerini rahatsız edici buluyorsanız, cihazınızda Galaxy AI’a ilişkin nelerin gösterileceğine karar verebilirsiniz. Şimdi dilerseniz, Galaxy AI nasıl kapatılır? adım adım görelim.
Belirli Galaxy AI özellikleri nasıl kapatılır 📲
- Ayarlar’a gidin
- Galaxy AI’a dokunun
- Galaxy AI’ı oluşturan hizmetler listelenecek
- Kullanmak istemediğiniz yapay zeka özelliğine dokunun
- Kapalı konuma getirin
Gizliliğe önem veriyor ancak yine de Galaxy AI özelliklerinden yararlanmak istiyorsanız, bu ekranın alt kısmında yapay zekanın buluta herhangi bir şey göndermesini sınırlayacak, veri işlemeyi yalnızca cihazda tutacak bir ayar bulunuyor. Bu seçeneğin internet bağlantısı gerektiren bazı yapay zeka özelliklerini tamamen devre dışı bırakacağını unutmayın.
Bixby nasıl devre dışı bırakılır ✨
Google Asistan, büyük olasılıkla zaten telefonunuzda yüklüdür ancak kaldırdıysanız ya da hiç yüklemediyseniz Google uygulamasını yeniden indirmeniz gerekebilir.
- Ayarlar uygulamasını açın
- Uygulamalar'a girin
- Varsayılan uygulamalar'a dokunun
- Dijital asistan uygulamasına dokunun
- Google’ı seçin
İşte bu kadar. Artık sesli asistana ihtiyaç duyduğunuzda, yapay zeka destekli Bixby yerine Google Asistan sizi karşılayacak.
Samsung, Galaxy telefonlarını ve tabletlerini yapay zeka cihazları olarak pazarlama konusunda diğer birçok telefon üreticisinden önce davrandı. Yapay zeka, uygulamalara ve özelliklere derinlemesine entegre. Galaxy AI özelliklerini kullananlar olduğu kadar ihtiyaç duymayanlar da var. Neyse ki, Samsung tüm bu özellikleri ayarlar uygulamasında tek bir yerde listeleyerek kapatmanıza olanak tanıyor.