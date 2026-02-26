Samsung'un rahatsız edici Galaxy AI önerileri nasıl kapatılır?

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy AI’ı cihazdaki uygulamalara ve özelliklere entegre ediyor. Bu yapay zeka araçları faydalı olsa da, bunları rahatsız edici bulabilir, gizlilik konusunda endişe duyabilir veya yapay zeka yardımı olmadan işleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Neyse ki Samsung, Galaxy AI üzerinde kontrol imkanı sunuyor. İstemediğiniz belirli özellikleri kapatabilir, daha iyi gizlilik için cihaz içi işlemeye geçebilir ya da yapay zekayı tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Verilerinizin Samsung sunucularına gönderilmesinden endişe duyuyor veya sürekli yapay zeka önerilerini rahatsız edici buluyorsanız, cihazınızda Galaxy AI’a ilişkin nelerin gösterileceğine karar verebilirsiniz. Şimdi dilerseniz, Galaxy AI nasıl kapatılır? adım adım görelim.

Belirli Galaxy AI özellikleri nasıl kapatılır 📲

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların yapay zeka kullanarak yapabildiği bazı özellikler etkileyici. Bunlardan bazılarını beğeniyor ancak her yerde yapay zeka kullanmak istemiyorsanız, Samsung size hangi özelliklerden yararlanmak istediğinizi seçme olanağı sunuyor.

Ayarlar’a gidin Galaxy AI’a dokunun Galaxy AI’ı oluşturan hizmetler listelenecek Kullanmak istemediğiniz yapay zeka özelliğine dokunun Kapalı konuma getirin

Gizliliğe önem veriyor ancak yine de Galaxy AI özelliklerinden yararlanmak istiyorsanız, bu ekranın alt kısmında yapay zekanın buluta herhangi bir şey göndermesini sınırlayacak, veri işlemeyi yalnızca cihazda tutacak bir ayar bulunuyor. Bu seçeneğin internet bağlantısı gerektiren bazı yapay zeka özelliklerini tamamen devre dışı bırakacağını unutmayın.

Bixby nasıl devre dışı bırakılır ✨

Tam Boyutta Gör Telefonda varlığı belli olmayan Samsung dijital asistanı Bixby, Galaxy cihazınızda yapay zekayı kontrol altına almaya çalışıyorsanız devre dışı bırakmak isteyeceğiniz bir şey. Neyse ki Samsung, Bixby'yi seçtiğiniz başka bir sesli asistanla değiştirmeniz için bir yol sunuyor. Her ne kadar ileride Google'ın gelişmiş yapay zeka asistanı tarafından değiştirilecek olsa da, Google Asistan en iyi seçeneğiniz olacaktır.

Google Asistan, büyük olasılıkla zaten telefonunuzda yüklüdür ancak kaldırdıysanız ya da hiç yüklemediyseniz Google uygulamasını yeniden indirmeniz gerekebilir.

Ayarlar uygulamasını açın Uygulamalar'a girin Varsayılan uygulamalar'a dokunun Dijital asistan uygulamasına dokunun Google’ı seçin

İşte bu kadar. Artık sesli asistana ihtiyaç duyduğunuzda, yapay zeka destekli Bixby yerine Google Asistan sizi karşılayacak.

Samsung, Galaxy telefonlarını ve tabletlerini yapay zeka cihazları olarak pazarlama konusunda diğer birçok telefon üreticisinden önce davrandı. Yapay zeka, uygulamalara ve özelliklere derinlemesine entegre. Galaxy AI özelliklerini kullananlar olduğu kadar ihtiyaç duymayanlar da var. Neyse ki, Samsung tüm bu özellikleri ayarlar uygulamasında tek bir yerde listeleyerek kapatmanıza olanak tanıyor.

