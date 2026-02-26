Giriş
    Samsung'un rahatsız edici Galaxy AI önerileri nasıl kapatılır?

    Samsung, Galaxy S26 serisini de yapay zeka telefonu olarak tanıttı. Yapay zeka araçları faydalı olsa da, rahatsız edici bulunabiliyor. Peki, Galaxy AI nasıl kapatılır?

    samsung telefonda galaxy ai nasıl kapatılır Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy AI’ı cihazdaki uygulamalara ve özelliklere entegre ediyor. Bu yapay zeka araçları faydalı olsa da, bunları rahatsız edici bulabilir, gizlilik konusunda endişe duyabilir veya yapay zeka yardımı olmadan işleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Neyse ki Samsung, Galaxy AI üzerinde kontrol imkanı sunuyor. İstemediğiniz belirli özellikleri kapatabilir, daha iyi gizlilik için cihaz içi işlemeye geçebilir ya da yapay zekayı tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

    Verilerinizin Samsung sunucularına gönderilmesinden endişe duyuyor veya sürekli yapay zeka önerilerini rahatsız edici buluyorsanız, cihazınızda Galaxy AI’a ilişkin nelerin gösterileceğine karar verebilirsiniz. Şimdi dilerseniz, Galaxy AI nasıl kapatılır? adım adım görelim.

    Belirli Galaxy AI özellikleri nasıl kapatılır 📲

    samsung yapay zeka galaxy ai kapatma Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların yapay zeka kullanarak yapabildiği bazı özellikler etkileyici. Bunlardan bazılarını beğeniyor ancak her yerde yapay zeka kullanmak istemiyorsanız, Samsung size hangi özelliklerden yararlanmak istediğinizi seçme olanağı sunuyor.
    1. Ayarlar’a gidin
    2. Galaxy AI’a dokunun
    3. Galaxy AI’ı oluşturan hizmetler listelenecek
    4. Kullanmak istemediğiniz yapay zeka özelliğine dokunun
    5. Kapalı konuma getirin

    Gizliliğe önem veriyor ancak yine de Galaxy AI özelliklerinden yararlanmak istiyorsanız, bu ekranın alt kısmında yapay zekanın buluta herhangi bir şey göndermesini sınırlayacak, veri işlemeyi yalnızca cihazda tutacak bir ayar bulunuyor. Bu seçeneğin internet bağlantısı gerektiren bazı yapay zeka özelliklerini tamamen devre dışı bırakacağını unutmayın.

    Bixby nasıl devre dışı bırakılır ✨

    samsung telefonda bixby devre dışı bırakma Tam Boyutta Gör
    Telefonda varlığı belli olmayan Samsung dijital asistanı Bixby, Galaxy cihazınızda yapay zekayı kontrol altına almaya çalışıyorsanız devre dışı bırakmak isteyeceğiniz bir şey. Neyse ki Samsung, Bixby'yi seçtiğiniz başka bir sesli asistanla değiştirmeniz için bir yol sunuyor. Her ne kadar ileride Google'ın gelişmiş yapay zeka asistanı tarafından değiştirilecek olsa da, Google Asistan en iyi seçeneğiniz olacaktır.

    Google Asistan, büyük olasılıkla zaten telefonunuzda yüklüdür ancak kaldırdıysanız ya da hiç yüklemediyseniz Google uygulamasını yeniden indirmeniz gerekebilir.

    1. Ayarlar uygulamasını açın
    2. Uygulamalar'a girin
    3. Varsayılan uygulamalar'a dokunun
    4. Dijital asistan uygulamasına dokunun
    5. Google’ı seçin

    İşte bu kadar. Artık sesli asistana ihtiyaç duyduğunuzda, yapay zeka destekli Bixby yerine Google Asistan sizi karşılayacak.

    Samsung, Galaxy telefonlarını ve tabletlerini yapay zeka cihazları olarak pazarlama konusunda diğer birçok telefon üreticisinden önce davrandı. Yapay zeka, uygulamalara ve özelliklere derinlemesine entegre. Galaxy AI özelliklerini kullananlar olduğu kadar ihtiyaç duymayanlar da var. Neyse ki, Samsung tüm bu özellikleri ayarlar uygulamasında tek bir yerde listeleyerek kapatmanıza olanak tanıyor.

