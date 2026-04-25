Samsung Galaxy Book 6 Edge: Snapdragon X2 ile gelecek yeni nesil dizüstü ortaya çıktı

İşte Samsung Galaxy Book 6 Edge'in beklenen özellilkleri ve fiyatı:
Galaxy Book 6 Edge’in merkezinde yer alan Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 işlemci, mobil platformlardan gelen enerji verimliliği yaklaşımını dizüstü sınıfı performansla birleştirmeyi hedefliyor. Toplamda 18 çekirdekten oluşan bu yapı, 12 ana çekirdek ve 6 performans çekirdeği kombinasyonuyla çalışıyor ve 4,7 GHz’e kadar ulaşabilen saat hızları sunuyor. Bu yapı, klasik x86 tabanlı işlemcilerle kıyaslandığında farklı bir mimari yaklaşımı temsil ediyor; daha düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunma iddiası, özellikle mobil çalışan kullanıcılar için önemli bir avantaj anlamına geliyor.
İşlemcinin yapay zeka tarafındaki kapasitesi de dikkat çekici. 80 TOPS seviyesinde NPU performansı, cihazın yerel yapay zeka işlemlerinde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, görüntü işleme, ses tanıma veya üretken yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda bulut bağımlılığını azaltabilecek bir altyapıya işaret ediyor. Ancak bu seviyedeki performansın pasif soğutma ile sürdürülebilir olup olmadığı belirsizliğini koruyor.
Galaxy Book 6 Edge’in donanım seçenekleri de farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde planlanmış görünüyor. Temel modelde 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı sunulurken, daha üst seviyede 32 GB RAM ve 1 TB SSD kombinasyonuna sahip bir varyantın da hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca pil performansı da cihazın öne çıkan başlıklarından biri. 61,8 watt-saat kapasiteli bataryanın 22 saate kadar kullanım süresi sunabileceği belirtiliyor.
Cihazın fiyatlandırması ise premium segmentte konumlandığını açıkça ortaya koyuyor. Listelemelere göre 16 GB RAM ve 512 GB SSD'ye sahip temel modelin fiyatı 2199 euro seviyesinde başlıyor. Daha yüksek donanımlı versiyonun ise en az 2800 euro civarında olması bekleniyor.