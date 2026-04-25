Samsung Galaxy Book 6 Edge: Snapdragon X2 ile gelecek yeni nesil dizüstü ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Book 6 Edge, henüz resmi lansmanı yapılmadan önce Almanya merkezli bir perakendecide listelenerek ortaya çıktı. Şirketin ARM tabanlı dizüstü bilgisayar serisinin yeni amiral gemisi olarak konumlandırılan model, 16 inç AMOLED ekranı ve Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon X2 Elite işlemcisiyle dikkat çekecek. Ön satış listelerinde görülen bilgilere göre cihaz, ultra ince tasarım, yüksek performans odaklı donanım ve uzun pil ömrü gibi temel başlıklarla öne çıkıyor.

İşte Samsung Galaxy Book 6 Edge'in beklenen özellilkleri ve fiyatı:

Galaxy Book 6 Edge’in merkezinde yer alan Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 işlemci, mobil platformlardan gelen enerji verimliliği yaklaşımını dizüstü sınıfı performansla birleştirmeyi hedefliyor. Toplamda 18 çekirdekten oluşan bu yapı, 12 ana çekirdek ve 6 performans çekirdeği kombinasyonuyla çalışıyor ve 4,7 GHz’e kadar ulaşabilen saat hızları sunuyor. Bu yapı, klasik x86 tabanlı işlemcilerle kıyaslandığında farklı bir mimari yaklaşımı temsil ediyor; daha düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunma iddiası, özellikle mobil çalışan kullanıcılar için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

İşlemcinin yapay zeka tarafındaki kapasitesi de dikkat çekici. 80 TOPS seviyesinde NPU performansı, cihazın yerel yapay zeka işlemlerinde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, görüntü işleme, ses tanıma veya üretken yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda bulut bağımlılığını azaltabilecek bir altyapıya işaret ediyor. Ancak bu seviyedeki performansın pasif soğutma ile sürdürülebilir olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın ekran tarafında ise 16:9 formatında 16 inçlik AMOLED panel yer alıyor. 2880 x 1800 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı, hem üretkenlik hem de multimedya tüketimi açısından üst düzey bir deneyim hedefliyor. Panelin dokunmatik desteğinin bulunmaması, bazı kullanıcılar için eksiklik olarak değerlendirilebilirken, mat yüzey tercih edilmesi özellikle uzun süreli kullanımda yansıma sorunlarını azaltmaya yönelik bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. 500 nit maksimum parlaklık değeri ise iç mekan kullanımında yeterli bir görünürlük sunmayı amaçlıyor.

Galaxy Book 6 Edge’in donanım seçenekleri de farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde planlanmış görünüyor. Temel modelde 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı sunulurken, daha üst seviyede 32 GB RAM ve 1 TB SSD kombinasyonuna sahip bir varyantın da hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca pil performansı da cihazın öne çıkan başlıklarından biri. 61,8 watt-saat kapasiteli bataryanın 22 saate kadar kullanım süresi sunabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında Samsung’un ince ve hafif form faktörüne odaklandığı görülüyor. 1,55 kilogram ağırlık ve 12,3 milimetre kalınlık, 16 inçlik bir dizüstü için taşınabilirlik açısından dikkat çekici değerler sunuyor. İki adet USB 4.0 destekli USB-C portu, HDMI 2.1 çıkışı, USB-A bağlantısı ve microSD kart okuyucu gibi detaylar ise farklı çevre birimleriyle uyumluluk konusunda geniş bir esneklik sağlıyor. Kablosuz bağlantı tarafında WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği sunulması da cihazın güncel standartlara uyum sağladığını ortaya koyuyor.

Cihazın fiyatlandırması ise premium segmentte konumlandığını açıkça ortaya koyuyor. Listelemelere göre 16 GB RAM ve 512 GB SSD’ye sahip temel modelin fiyatı 2199 euro seviyesinde başlıyor. Daha yüksek donanımlı versiyonun ise en az 2800 euro civarında olması bekleniyor.

