Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Book 6 Edge: Snapdragon X2 ile gelecek yeni nesil dizüstü ortaya çıktı

    Samsung Galaxy Book 6 Edge, Snapdragon X2 Elite işlemci ve AMOLED ekranıyla ortaya çıktı. İşte teknoloji devinin yeni ARM tabanlı dizüstüsünün beklenen özellikleri:

    Samsung Galaxy Book 6 Edge, Snapdragon X2 ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Book 6 Edge, henüz resmi lansmanı yapılmadan önce Almanya merkezli bir perakendecide listelenerek ortaya çıktı. Şirketin ARM tabanlı dizüstü bilgisayar serisinin yeni amiral gemisi olarak konumlandırılan model, 16 inç AMOLED ekranı ve Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon X2 Elite işlemcisiyle dikkat çekecek. Ön satış listelerinde görülen bilgilere göre cihaz, ultra ince tasarım, yüksek performans odaklı donanım ve uzun pil ömrü gibi temel başlıklarla öne çıkıyor.

    İşte Samsung Galaxy Book 6 Edge'in beklenen özellilkleri ve fiyatı:

    Galaxy Book 6 Edge’in merkezinde yer alan Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 işlemci, mobil platformlardan gelen enerji verimliliği yaklaşımını dizüstü sınıfı performansla birleştirmeyi hedefliyor. Toplamda 18 çekirdekten oluşan bu yapı, 12 ana çekirdek ve 6 performans çekirdeği kombinasyonuyla çalışıyor ve 4,7 GHz’e kadar ulaşabilen saat hızları sunuyor. Bu yapı, klasik x86 tabanlı işlemcilerle kıyaslandığında farklı bir mimari yaklaşımı temsil ediyor; daha düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunma iddiası, özellikle mobil çalışan kullanıcılar için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

    İşlemcinin yapay zeka tarafındaki kapasitesi de dikkat çekici. 80 TOPS seviyesinde NPU performansı, cihazın yerel yapay zeka işlemlerinde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, görüntü işleme, ses tanıma veya üretken yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda bulut bağımlılığını azaltabilecek bir altyapıya işaret ediyor. Ancak bu seviyedeki performansın pasif soğutma ile sürdürülebilir olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

    Samsung Galaxy Book 6 Edge, Snapdragon X2 ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Cihazın ekran tarafında ise 16:9 formatında 16 inçlik AMOLED panel yer alıyor. 2880 x 1800 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı, hem üretkenlik hem de multimedya tüketimi açısından üst düzey bir deneyim hedefliyor. Panelin dokunmatik desteğinin bulunmaması, bazı kullanıcılar için eksiklik olarak değerlendirilebilirken, mat yüzey tercih edilmesi özellikle uzun süreli kullanımda yansıma sorunlarını azaltmaya yönelik bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. 500 nit maksimum parlaklık değeri ise iç mekan kullanımında yeterli bir görünürlük sunmayı amaçlıyor.

    Galaxy Book 6 Edge’in donanım seçenekleri de farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde planlanmış görünüyor. Temel modelde 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı sunulurken, daha üst seviyede 32 GB RAM ve 1 TB SSD kombinasyonuna sahip bir varyantın da hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca pil performansı da cihazın öne çıkan başlıklarından biri. 61,8 watt-saat kapasiteli bataryanın 22 saate kadar kullanım süresi sunabileceği belirtiliyor. 

    Samsung Galaxy Book 6 Edge, Snapdragon X2 ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında Samsung’un ince ve hafif form faktörüne odaklandığı görülüyor. 1,55 kilogram ağırlık ve 12,3 milimetre kalınlık, 16 inçlik bir dizüstü için taşınabilirlik açısından dikkat çekici değerler sunuyor. İki adet USB 4.0 destekli USB-C portu, HDMI 2.1 çıkışı, USB-A bağlantısı ve microSD kart okuyucu gibi detaylar ise farklı çevre birimleriyle uyumluluk konusunda geniş bir esneklik sağlıyor. Kablosuz bağlantı tarafında WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği sunulması da cihazın güncel standartlara uyum sağladığını ortaya koyuyor.

    Cihazın fiyatlandırması ise premium segmentte konumlandığını açıkça ortaya koyuyor. Listelemelere göre 16 GB RAM ve 512 GB SSD’ye sahip temel modelin fiyatı 2199 euro seviyesinde başlıyor. Daha yüksek donanımlı versiyonun ise en az 2800 euro civarında olması bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    electrolux kurutma makinesi yorumları fıtık patlaması ameliyatı olanların yorumları kadınlar kulübü sifonu çekince klozet alttan su kaçırıyor dsg şanzıman ömrü xbox mı ps5 mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum