Samsung Galaxy Book 6 serisinin Avrupa fiyatları açıklandı

Galaxy Book 6 fiyatları
Galaxy Book 6 serisi, üç farklı segmentte toplam altı modelden oluşuyor. Standart Galaxy Book 6’nın 14 inçlik versiyonu 1.149 euro / 949 sterlin başlangıç fiyatına sahip. 16 inçlik model 1.249 euro / 1.049 sterlin seviyesinde. 16 inç dokunmatik ekranlı versiyon ise 1.399 euro / 1.099 sterlin fiyat etiketiyle geliyor. Galaxy Book 6 Pro tarafında başlangıç fiyatı 14 inç model için 1.799 euro / 1.399 sterlin, 16 inç model için ise 1.899 euro / 1.499 sterlin olarak açıklandı.
Serinin en üst modeli olan Galaxy Book 6 Ultra ise 3.399 euro / 2.999 sterlin fiyatla dikkat çekiyor. Ultra modeli, bir önceki nesilde yer almamıştı.
- Galaxy Book 6 14 inç: 1.149 euro
- Galaxy Book 6 16 inç: 1.249 euro
- Galaxy Book 6 16 inç dokunmatik: 1.399 euro
- Galaxy Book 6 Pro 14 inç: 1.799 euro
- Galaxy Book 6 Pro 16 inç: 1.899 euro
- Galaxy Book 6 Ultra: 3.399 euro
Galaxy Book 6 serisi neler sunuyor?
Tüm Galaxy Book 6 modelleri Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerle geliyor. Ultra modelde Core Ultra X9, Ultra X7 ve Ultra 7 seçenekleri sunuluyor. En üst konfigürasyonda 50 TOPS yapay zekâ performansı sağlayan entegre NPU yer alıyor. Ayrıca Avrupa'daki Galaxy Book 6 Ultra modelleri Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı ile geliyor. Daha önce duyurulan yalnızca Intel grafik birimli versiyon ise listede yer almıyor.
Ultra modelde 16 inç WQXGA+ çözünürlüklü, dokunmatik Dynamic AMOLED 2X ekran bulunuyor. 1000 nit tepe parlaklık ve yansıma önleyici kaplamaya sahip. Cihaz, 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM, 2 TB’a kadar SSD depolama ve ek genişletme yuvası sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor. 80.2Wh batarya ile 30 saate kadar video oynatma süresi iddia edilirken, hızlı şarj desteği de mevcut.
Son olarak standart Galaxy Book 6 modelleri ise Core Ultra 5 veya Ultra 7 işlemci, Intel Arc grafik, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle geliyor. Giriş seviyesinde LCD ekran tercih edilirken, 16 inç modelde dokunmatik ekran seçeneği bulunuyor.
vay be gayet iyi