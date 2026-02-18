Giriş
    Samsung Galaxy Book 6 serisinin Avrupa fiyatları açıklandı

    Samsung, CES 2026'da tanıttığı Galaxy Book 6 serisinin Avrupa fiyatlarını ve çıkış takvimini duyurdu. Ön siparişler 25 Şubat'ta başlıyor, teslimatlar ise 11 Mart'ta yapılacak.

    Samsung Galaxy Book 6 serisinin Avrupa fiyatları açıklandı
    Samsung, CES 2026'da tanıttığı Galaxy Book 6 serisini Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. Ön siparişler 25 Şubat'ta başlayacak, ilk sevkiyatlar ise 11 Mart itibarıyla Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İskandinav ülkeleri, İspanya, Birleşik Krallık ve İrlanda'da gerçekleştirilecek. Diğer Avrupa ülkeleri için satışların Nisan ayında genişlemesi bekleniyor.

    Galaxy Book 6 fiyatları

    Galaxy Book 6 serisi, üç farklı segmentte toplam altı modelden oluşuyor. Standart Galaxy Book 6’nın 14 inçlik versiyonu 1.149 euro / 949 sterlin başlangıç fiyatına sahip. 16 inçlik model 1.249 euro / 1.049 sterlin seviyesinde. 16 inç dokunmatik ekranlı versiyon ise 1.399 euro / 1.099 sterlin fiyat etiketiyle geliyor. Galaxy Book 6 Pro tarafında başlangıç fiyatı 14 inç model için 1.799 euro / 1.399 sterlin, 16 inç model için ise 1.899 euro / 1.499 sterlin olarak açıklandı.

    Serinin en üst modeli olan Galaxy Book 6 Ultra ise 3.399 euro / 2.999 sterlin fiyatla dikkat çekiyor. Ultra modeli, bir önceki nesilde yer almamıştı. 

    • Galaxy Book 6 14 inç: 1.149 euro
    • Galaxy Book 6 16 inç: 1.249 euro
    • Galaxy Book 6 16 inç dokunmatik: 1.399 euro
    • Galaxy Book 6 Pro 14 inç: 1.799 euro
    • Galaxy Book 6 Pro 16 inç: 1.899 euro
    • Galaxy Book 6 Ultra: 3.399 euro

    Galaxy Book 6 serisi neler sunuyor?

    Tüm Galaxy Book 6 modelleri Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerle geliyor. Ultra modelde Core Ultra X9, Ultra X7 ve Ultra 7 seçenekleri sunuluyor. En üst konfigürasyonda 50 TOPS yapay zekâ performansı sağlayan entegre NPU yer alıyor. Ayrıca Avrupa'daki Galaxy Book 6 Ultra modelleri Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı ile geliyor. Daha önce duyurulan yalnızca Intel grafik birimli versiyon ise listede yer almıyor.

    Ultra modelde 16 inç WQXGA+ çözünürlüklü, dokunmatik Dynamic AMOLED 2X ekran bulunuyor. 1000 nit tepe parlaklık ve yansıma önleyici kaplamaya sahip. Cihaz, 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM, 2 TB’a kadar SSD depolama ve ek genişletme yuvası sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor. 80.2Wh batarya ile 30 saate kadar video oynatma süresi iddia edilirken, hızlı şarj desteği de mevcut.

    Samsung Galaxy Book 6 serisinin Avrupa fiyatları açıklandı
    Dizüstünün ses tarafında ise altı hoparlörlü Dolby Atmos sistemi bulunuyor. Galaxy Book 6 Pro modelleri 14 ve 16 inç AMOLED dokunmatik ekran, Intel Arc grafik birimi, 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama ile geliyor. 16 inç versiyonda ek SSD yuvası ve 78Wh’a kadar batarya kapasitesi sunuluyor.

    Son olarak standart Galaxy Book 6 modelleri ise Core Ultra 5 veya Ultra 7 işlemci, Intel Arc grafik, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle geliyor. Giriş seviyesinde LCD ekran tercih edilirken, 16 inç modelde dokunmatik ekran seçeneği bulunuyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    vay be gayet iyi

    vay be gayet iyi

