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    MacBook Neo'ya yeni rakip: Samsung Galaxy Book 6 tanıtıldı

    Samsung Galaxy Book 6 resmi olarak tanıtıldı. Intel Wildcat Lake işlemcilerle güçlendirilen uygun fiyatlı dizüstü, 14 inç ekranıyla MacBook Neo'ya yeni bir rakip olarak karşımıza çıkıyor.

    uygun fiyatlı laptop Samsung Galaxy Book 6 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, temel, Pro ve Ultra modellerini içeren en yeni Galaxy Book 6 serisini daha erişilebilir hale getirmek istiyor. Şirket, günlük kullanım için 800 dolardan başlayan fiyatlarla yeni 14 inçlik temel modeli duyurdu. Galaxy Book6, 25 saate kadar pil ömrü, sağlam performans, yapay zeka özellikleri, daha iyi bağlantı ve ince tasarım sunuyor.

    Samsung Galaxy Book 6 neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Book6 işlemci, ram, ssd, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Book 6, Intel Wildcat Lake işlemcilerle geliyor. Samsung, iki işlemci seçeneği sunuyor. Basın bülteninde tam olarak hangi işlemcilerin kullanıldığına dair açık bir bilgi yok ancak birinin Core 3 304, diğerinin ise Core 5 315 olması bekleniyor. Bu işlemcilerden ilki Wildcat Lake serisinin giriş seviye seçeneği iken, ikincisi serinin orta seviye işlemcilerinden biri. Ancak her ikisi de günlük işler ve medya tüketimi için fazlasıyla yeterli. Galaxy Book 6'nın 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar SSD ile sunulduğunu da belirtmekte fayda var.

    Dizüstü bilgisayar, MacBook Neo'da bulunan ekrandan biraz daha büyük 14 inçlik bir ekrana sahip. Ancak, 1920x1200 piksel çözünürlüğüyle daha düşük piksel yoğunluğuna ve 350 nit parlaklık değeriyle daha loş bir ekran sunuyor. MacBook Neo’nun ekranı 2408x1506 piksel çözünürlüğe ve 500 nit parlaklık değerine sahip. Olumlu tarafı ise, Galaxy Book 6'nın daha yüksek pil ömrüne sahip olması. Samsung, laptopun 61.2 Wh pile sahip olduğunu ve 25 saate kadar çalışma süresi sunduğunu söylüyor. Apple, MacBook Neo’nun maksimum 16 saat pil ömrü sunduğunu iddia ediyor.

    Galaxy Book6’da iki adet USB-C, bir adet USB-A, bir adet HDMI ve 3.5 mm ses bağlantı noktası yer alıyor. WiFi 6, Bluetooth 5.4, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler mevcut. Dizüstünün kalınlığı 15.7 mm, ağırlığı ise 1.35 kg.

    Samsung Galaxy Book 6 fiyatı ne kadar?

    Galaxy Book 6 fiyatı 799 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma, 8 GB RAM 256 GB SSD seçiminde geçerli. Samsung, dizüstü bilgisayarın ilk olarak belirli ülkelerde satışa sunulacağını, daha sonra satış alanının genişletileceğini belirtiyor.

    Samsung Galaxy Book 6 özellikleri

    Samsung Galaxy Book 6 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 14 inç LCD WUXGA (1920×1200), 350 nit
    • İşlemci: Intel Core 5 / Intel Core 3 (Intel Wildcat Lake)
    • NPU: Intel NPU (15 tops)
    • Bellek: 8 GB / 16 GB RAM (LPDDR5X)
    • Depolama: 256GB / 512GB/1TB (PCle)
    • Ağ: Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.4, 802.11 ax 2x2
    • Kamera: 2MP (1080p FHD)
    • Mikrofon/Hoparlör: Stereo hoparlör (2Wx2), Dolby Atmos
    • Batarya: 61.2 Wh
    • Şarj: 45W USB Type-C Adaptör
    • Bağlantı Noktaları: 2x USB-C, USB Type-A, HDMI 1.4 (4K@30 desteği), Kulaklık/Mikrofon
    • Boyut ve ağırlık: 313 x 221 x 15.7mm, 1.35 kg
    • İşletim sistemi: Windows 11 Pro 25H2 (64-bit) / Windows 11 Home 25H2 (64-bit)
    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-expands-the-galaxy-book6-lineup-making-galaxy-book-more-accessible https://www.notebookcheck.net/Samsung-launches-new-14-inch-MacBook-Neo-rival-with-25-hour-battery-life.1384661.0.html
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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 4 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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