Samsung Galaxy Book 6 Edge tanıtıldı: Daha ince, daha güçlü

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Book 6 Edge dizüstü bilgisayarını Fransa'da piyasaya sürdü. Geçen yıl tanıtılan Galaxy Book 5 Edge'e göre önemli geliştirmeler sunuyor.

Samsung Galaxy Book 6 Edge özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy Book 6 Edge, Snapdragon X2 Elite işlemciyle geliyor. Samsung, cihaz içi yapay zekaya büyük önem veriyor ve 80 TOPS'a ulaşan performans artışı dikkat çekici. Geçen yılki Galaxy Book 5 Edge yaklaşık 45 TOPS'ta kalmıştı.

Galaxy Book6 Edge, selefinden çok daha ince; 15.5 mm’den 12.3 mm’ye düşüş var. Book 5 Edge zaten taşınabilir bir his veriyordu ancak bu, ekran boyutu veya pil ömründen ödün vermeden cihazı ultrabook kategorisine daha da yaklaştırıyor.

Samsung, ARM verimliliğini üst düzey donanım beklentileriyle dengelemekte giderek daha iyi hale geliyor. Tasarım sade ve minimalist kalırken, Samsung’un genel tasarım diline tam uyan Buz Grisi renk seçeneği sunuluyor.

16 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekran paneli, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızını destekliyor. Panel, 500 nit'e kadar parlaklık sunarak iç mekanda içerik üretme, parlak ortamlarda genel kullanım için konforlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, yansımaları azaltmak için Gorilla Glass DX ve uzun süreli kullanımlar için mavi ışık azaltma özelliği de bulunuyor. Buna Dolby Atmos destekli dört hoparlörlü sistem de eklenince, bu cihaz hem iş hem de medya tüketimi için harika bir seçenek haline geliyor.

Samsung, ARM dizüstü bilgisayarlardan beklenen bir rakam olan 22 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Daha da önemlisi, 65W hızlı şarj özelliğiyle laptopun pili sadece 30 dakikada yaklaşık %40'a kadar şarj oluyor.

Samsung, Galaxy Book6 Edge, birkaç yapay zeka özelliğiyle geliyor. Quick Search, kullanıcıların doğal dille ayarları veya dosyaları bulmasını sağlıyor. AI Select, hızlı düzenlemeler veya sunumlar için görüntülerden öğeleri ayırmanıza olanak tanıyor. Quick Share, telefon, tablet ve bilgisayar arasında dosya paylaşımını basit ve hızlı hale getiriyor. Bilgisayar, çoklu ekran çalışmasını da kolaylaştırıyor. Uyumlu Galaxy akıllı telefon veya tablet yakındayken, cihaz otomatik olarak algılıyor ve çalışma alanınızı genişletmek için anında bağlantı sunuyor.

Samsung, resmi duyuruda açıklamasa da daha önceki rapordan Galaxy Book 6 Edge'in Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, iki adet USB Type-C 4.0 bağlantı noktası, bir adet USB Type-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktası, bir adet HDMI 2.1 bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı ve microSD kart yuvası ile geldiğini biliyoruz.

Samsung Galaxy Book6 Edge ne zaman çıkacak?

Samsung, Galaxy Book 6 Edge'i 16 inçlik bir model olarak, 16GB RAM 512GB depolama, 32GB RAM 1TB depolama seçeneğiyle ve buz grisi renkte sunacak. Windows 11 Home işletim sistemiyle gelen Galaxy Book6 Edge, Mayıs ayı başlarında satışa sunulacak.

