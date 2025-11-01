Samsung Galaxy Book6 Pro sızdı: Panther Lake ve dahası

Intel Core Ultra 5 338H doğrulandı
Kaçıranlar için Samsung dahil olmak üzere birçok marka, Intel'in yeni nesil Core Ultra Series 3 "Panther Lake" işlemcilerine dayanan dizüstü modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Galaxy Book 6 Pro ise bunlardan biri olacak.
Geekbench'ten alınan bilgilere göre Book 6 Pro modeline güç veren Intel Core Ultra 5 338H, 1.90 GHz temel frekans ve 4.70 GHz'e kadar artış hızına sahip. Intel’in Arc B370 entegre grafik birimini kullanan çip, Xe3 mimarisi üzerine inşa edilmiş dört çekirdekli GPU barındırıyor. CPU tarafında ise 4 performans (P), 4 verimlilik (E) ve 4 düşük güç (LP-E) çekirdeği yer alıyor.
Intel’in Panther Lake işlemciler sayesinde mobil cihazlardaki rekabete geri dönmesi bekleniyor.. Şirketin ilk Panther Lake işlemci ailesini bu çeyrekte tanıtması, daha geniş model yelpazesini ise CES 2026 etkinliğinde duyurması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
