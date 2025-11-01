Giriş
    Samsung Galaxy Book6 Pro sızdı: Panther Lake ve dahası

    Samsung'un yeni dizüstü modeli Galaxy Book6 Pro, Intel'in yaklaşan Core Ultra Series 3 "Panther Lake" işlemcisiyle Geekbench'te ortaya çıktı. İşte beklenenler...

    Samsung Galaxy Book6 Pro sızdı: Panther Lake ve dahası Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni Galaxy Book 6 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sızan bilgilere göre Galaxy Book6 Pro, Intel'in henüz piyasaya çıkmamış Core Ultra Series 3 "Panther Lake" işlemcilerinden güç alacak. Son olarak yeni model, Geekbench veritabanında Intel Core Ultra 5 338H işlemciyle listelendi. İşte ön kıyaslama sonuçları...

    Intel Core Ultra 5 338H doğrulandı

    Kaçıranlar için Samsung dahil olmak üzere birçok marka, Intel'in yeni nesil Core Ultra Series 3 "Panther Lake" işlemcilerine dayanan dizüstü modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Galaxy Book 6 Pro ise bunlardan biri olacak. 

    Geekbench'ten alınan bilgilere göre Book 6 Pro modeline güç veren Intel Core Ultra 5 338H, 1.90 GHz temel frekans ve 4.70 GHz'e kadar artış hızına sahip. Intel’in Arc B370 entegre grafik birimini kullanan çip, Xe3 mimarisi üzerine inşa edilmiş dört çekirdekli GPU barındırıyor. CPU tarafında ise 4 performans (P), 4 verimlilik (E) ve 4 düşük güç (LP-E) çekirdeği yer alıyor.

    Samsung Galaxy Book6 Pro sızdı: Panther Lake ve dahası Tam Boyutta Gör
    Son olarak sistemde 32GB LPDDR5X belleğe yer verildiğini görüyoruz. Galaxy Book6 Pro’nun yanı sıra, standart Galaxy Book6 modelinin de aynı işlemci serisini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca sistemde ONNX yapay zekâ testleri çalıştırıldığı görülse de, bunlar CPU üzerinde yapıldığı için GPU veya NPU performans artışı henüz netleşmiş değil.

    Intel’in Panther Lake işlemciler sayesinde mobil cihazlardaki rekabete geri dönmesi bekleniyor.. Şirketin ilk Panther Lake işlemci ailesini bu çeyrekte tanıtması, daha geniş model yelpazesini ise CES 2026 etkinliğinde duyurması planlanıyor.

