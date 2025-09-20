Giriş
    Samsung Galaxy Buds 3 FE Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Samsung, yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 3 FE'yi Türkiye'de satışa sundu. 19 Eylül itibarıyla mağazalardaki yerine alan kulaklık, 5.499 TL fiyattan satışa sunuluyor.

    Samsung Galaxy Buds 3 FE Türkiye’de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy Buds 3 FE'yi Türkiye'de satışa sundu. 19 Eylül itibarıyla mağazalardaki yerini alan kulaklık, 5.499 TL fiyattan satışa sunuluyor.

    Galaxy Buds FE özellikleri

    Galaxy Buds 3 FE, Samsung'un geçen yıl Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro ile tanıttığı yeni tasarımı benimsiyor. Bu tasarım, kulaklıkları tutmayı, şarj kutusuna yerleştirmeyi, ses seviyesini ayarlamayı ve ses modları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Ancak, diğer Galaxy Buds 3 serisi kulaklıklarda bulunan LED ışıklar bu kulaklıklarda yok.

    Samsung Galaxy Buds 3 FE Türkiye’de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    11 mm ses sürücüleriyle gelen Galaxy Buds 3 FE’nin daha net tizler ve daha derin baslar sunduğu belirtiliyor. Kulaklıkta daha kaliteli ses deneyimi için 6 adet mikrofon yer alıyor. AAC, SBC ve SSC ses kodeklerini destekleyen kulaklık, Gelişmiş Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğiyle dış gürültüyü 32 dB’e kadar azaltabiliyor. Kulaklık, Otomatik Geçiş özelliğiyle aktif olarak kullanılan bir Galaxy cihazına sesi otomatik olarak geçirebiliyor.

    Samsung Buds FE, Galaxy AI özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Müzik listesi çalma, konuşmaları gerçek zamanlı çevirme, takvim veya e-postaları kontrol etme gibi fonksiyonlar Gemini ile daha hızlı, kolay bir şekilde yapılabiliyor.

    Buds 3 FE, ANC açıkken 6 saat, kapalıyken 8.5 saat dinleme süresi sunuyor. Bu süreler, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar çıkıyor. Konuşma süresi ise; ANC açık veya kapalıyken 4 saat, kutuda şarj edildiğinde ise 18 saate kadar uzayabiliyor.

