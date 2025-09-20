Samsung Galaxy Buds 3 FE Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Galaxy Buds FE özellikleri
Galaxy Buds 3 FE, Samsung'un geçen yıl Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro ile tanıttığı yeni tasarımı benimsiyor. Bu tasarım, kulaklıkları tutmayı, şarj kutusuna yerleştirmeyi, ses seviyesini ayarlamayı ve ses modları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Ancak, diğer Galaxy Buds 3 serisi kulaklıklarda bulunan LED ışıklar bu kulaklıklarda yok.
Samsung Buds FE, Galaxy AI özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Müzik listesi çalma, konuşmaları gerçek zamanlı çevirme, takvim veya e-postaları kontrol etme gibi fonksiyonlar Gemini ile daha hızlı, kolay bir şekilde yapılabiliyor.
Buds 3 FE, ANC açıkken 6 saat, kapalıyken 8.5 saat dinleme süresi sunuyor. Bu süreler, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar çıkıyor. Konuşma süresi ise; ANC açık veya kapalıyken 4 saat, kutuda şarj edildiğinde ise 18 saate kadar uzayabiliyor.
