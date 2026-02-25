Giriş
    Samsung Galaxy Buds 4 yenilenen tasarımla geliyor

    Samsung Galaxy Buds 4 tam kablosuz kulaklık modeli daha dayanıklı gövde, yenilenen tasarım, silikonsuz uç, baş hareketlerine duyarlılık gibi özelliklerle geliyor.

    Samsung Galaxy Buds 4
    Samsung’un klasikleşen Şubat etkinliğinde beklendiği gibi Samsung Galaxy Buds 4 Pro modeli yanında standart Samsung Galaxy Buds 4 modeli de tanıtıldı. Samsung yeni seride önemli tasarım değişiklikleri yapmış.

    Samsung Galaxy Buds 4 özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy Buds 4 tam kablosuz kulaklık modeli Pro versiyonun aksine silikonsuz uç tasarımı ile geliyor. Böylece kulakta daha hafif ve açık bir hissiyat sunuyor. Şeffaf muhafaza kutusu nostaljik bir görünüm sağlıyor.

    Samsung Galaxy Buds 4 modeli Galaxy AI kullanarak gereksiz gürültüyü sezgisel olarak tanımlıyor ve engelliyor. Ardından, ANC ve Ambient modu arasındaki dengeyi çevrenize göre yeniden ayarlayarak ses deneyiminizi optimize ediyor.

    Kulaklık baş hareketlerine duyarlı ve belirli baş sallama hareketlerine karşılık olarak arama kabul edecek ya da reddedecek. Her iki kulaklık da kutusunda iken atanmış bir tuşa basarak akıllı telefonunuzu bulabileceksiniz.

    Galaxy Buds 4 modeli 45mAh batarya ile 6 saate kadar kullanım sunarken kutusu ile bu süreyi 30 saate çıkarıyor. Gürültü engelleme açık iken bu süre oldukça düşüyor. Samsung Galaxy Buds 4 tam kablosuz kulaklık modeli 8999TL fiyat etiketi ile 13 Mart tarihinde satışta olacak.

