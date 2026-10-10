Samsung kulaklıklarda yeni güvenlik önlemi: Isındığında kapanacak!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung uzun zamandır kullanıcılara aşırı ısınan kulaklıkları şarj kutusuna geri koymamalarını tavsiye ediyordu ancak şirket bu yönergesini yakında değiştirmeyi planlıyor.

Samsung Galaxy Buds On tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Galaxy Buds aşırı ısındığında otomatik olarak kapatacak

Samsung, uzun zamandır kullanıcıları aşırı ısınan Galaxy Buds kulaklıklarını şarj kutusuna geri koymamaları konusunda uyarıyor. Kulaklıklar sıcak hissedilirse ya da bip sesi çıkarmaya başlarsa, kullanıcıların kulaklığı hemen kulaklarından çıkarmaları tavsiye ediliyor. Şirket ayrıca, tamamen soğuyana kadar tekrar kullanılmamalarını söylüyor. Bu mantıklı çünkü Galaxy Buds, aşırı ısıdan etkilenebilen piller kullanıyor. Sıcak kulaklıkları kapalı şarj kutusuna koymak, ısıyı koruyabilir. Kutu ayrıca kulaklıkları şarj etmeye başlayabilir.

Galaxy Buds uygulamasının 9.0.10.1724 sürümündeki kodlar incelendiğinde, Samsung’un tavsiyesinin değişeceği görülüyor. Aşırı ısınan kulaklık artık güvenlik için kapanacak. Kullanıcının her iki kulaklığı da kutusuna koyup beklemesi gerekecek. Soğuduğunda kulaklık tekrar kullanılabilecek.

Samsung, değişikliği resmi olarak doğrulamamakla birlikte destek belgelerini de güncellemedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: