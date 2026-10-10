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    Samsung kulaklıklarda yeni güvenlik önlemi: Isındığında kapanacak!

    Samsung, aşırı ısınan Galaxy Buds kulaklığın güvenlik için kutusundan çıkarılmasını, soğuyana kadar geri koyulmamasını tavsiye ediyordu. Güncellemeyle birlikte bu değişecek.

    Samsung Galaxy Buds ısındığında kapanacak Tam Boyutta Gör
    Samsung uzun zamandır kullanıcılara aşırı ısınan kulaklıkları şarj kutusuna geri koymamalarını tavsiye ediyordu ancak şirket bu yönergesini yakında değiştirmeyi planlıyor.

    Galaxy Buds aşırı ısındığında otomatik olarak kapatacak

    Samsung, uzun zamandır kullanıcıları aşırı ısınan Galaxy Buds kulaklıklarını şarj kutusuna geri koymamaları konusunda uyarıyor. Kulaklıklar sıcak hissedilirse ya da bip sesi çıkarmaya başlarsa, kullanıcıların kulaklığı hemen kulaklarından çıkarmaları tavsiye ediliyor. Şirket ayrıca, tamamen soğuyana kadar tekrar kullanılmamalarını söylüyor. Bu mantıklı çünkü Galaxy Buds, aşırı ısıdan etkilenebilen piller kullanıyor. Sıcak kulaklıkları kapalı şarj kutusuna koymak, ısıyı koruyabilir. Kutu ayrıca kulaklıkları şarj etmeye başlayabilir.

    Galaxy Buds uygulamasının 9.0.10.1724 sürümündeki kodlar incelendiğinde, Samsung’un tavsiyesinin değişeceği görülüyor. Aşırı ısınan kulaklık artık güvenlik için kapanacak. Kullanıcının her iki kulaklığı da kutusuna koyup beklemesi gerekecek. Soğuduğunda kulaklık tekrar kullanılabilecek.

    Samsung, değişikliği resmi olarak doğrulamamakla birlikte destek belgelerini de güncellemedi.

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